Кому могут уменьшить размер пенсионных выплат в апреле?

Размер пенсионных выплат могут уменьшить или пересмотреть прежде всего тем пенсионерам, которые после назначения пенсии устроились на работу, но своевременно не сообщили об этом органы Пенсионного фонда Украины.

В таких случаях после установления факта занятости производится перерасчет, а излишне выплаченные средства подлежат возврату: или добровольно, или путем ежемесячного удержания части пенсии в пределах, определенных законодательством.

Отдельное внимание законодательство уделяет обязанности пенсионера сообщать о:

смене места жительства;

изменении фамилии, имени или отчества;

получении новых документов, удостоверяющих личность;

или регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Такая информация необходима для корректного учета и начисления выплат. Поэтому в случае, если пенсионер не выполняет обязанность по информированию, это может привести к возникновению переплат, которые в дальнейшем подлежат возврату.

Могут ли уменьшить выплаты, если пенсионер трудоустроился?

В то же время сам факт трудоустройства не является основанием для автоматического уменьшения или отмены пенсии, пишет "Судебно-юридическая газета". Украинское законодательство предусматривает возможность одновременного получения заработной платы и пенсии, в частности если речь идет о пенсии по возрасту.

Это означает, что лицо после выхода на пенсию может продолжать работать, в том числе на предыдущем месте работы, без потери права на пенсионное обеспечение.

Вместе с тем для работающих пенсионеров действует механизм периодического пересмотра размера выплат. Не реже одного раза в два года органы Пенсионного фонда осуществляют перерасчет пенсии с учетом страхового стажа, приобретенного после ее назначения.

Важно! При наличии новых сведений о заработной плате они также могут быть учтены во время такого перерасчета, если это влияет на размер пенсионных выплат.

Таким образом, право на совмещение пенсии и работы в Украине сохраняется, однако оно предусматривает соблюдение установленных процедур. Своевременное уведомление об изменениях и актуальность персональных данных являются ключевыми условиями для сохранения стабильного размера пенсионных выплат.

