Кому урежут пенсии с 1 января?

С 2026 года правительство вводит ограничения для отдельных категорий пенсионеров, чьи выплаты превышают установленную законом максимальную сумму. Это предусмотрено Госбюджетом на 2026 год, пишет 24 Канал.

Ограничение коснется только пенсионеров, которые получают выплаты по специальным законам:

Судьи в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";

Прокуроры по закону "О прокуратуре";

Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы по закону "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС";

Военнослужащие и правоохранители (полиция, СБУ, ГБР и другие) по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы";

Государственные служащие до завершения пенсионной реформы.

Важно! Ограничение не будет касаться военных и участников защиты Украины от агрессии России с 2014 года.

Как будут действовать ограничения на пенсии?

Как объяснили в Пенсионном фонде, сокращения будут касаться только той части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (в 2026 году эта сумма составляет 25 950 гривен).

Итак, будут действовать следующие алгоритмы:

10 – 11 прожиточных минимумов будет выплачиваться 50% от излишка;

11 – 13 – 40%;

13 – 17 – 30%;

17 – 21 – 20%;

более 21 – 10%.

При этом, базовая сумма пенсии остается без изменений, а понижающие коэффициенты применяются только к части, превышающей установленный порог.

