Кому пересчитают выплаты с 1 апреля?
Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать, о чем отмечает Пенсионный фонд.
То есть пожилые люди, которые после назначения пенсии официально работали, и за них уплачен (или же они самостоятельно за себя оплатили) единый социальный взнос, каждые два года имеют право на перерасчет пенсии.
Пенсионная выплата может исчисляться из того заработка, с учетом которого пенсия уже исчислена. Но если целесообразно – в том числе и заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета.
Перерасчет пенсии проводится:
- с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии – если заявление подано до 15 числа включительно;
- с первого числа следующего места, если заявление подано после 15 числа.
Автоматический перерасчет проводится, если человек после предыдущего перерасчета продолжил работать и на первое марта года (в котором осуществляется перерасчет) приобрел 24 месяца страхового стажа, или отработал менее 24 месяцев, но после назначения пенсии прошло два года.
Пенсионерам, которые работают, пенсия пересчитывается в связи с ростом прожиточного минимума уже после увольнения с работы,
– уточнили в сообщении.
Обратите внимание! Пенсионеры в Украине обязаны сообщать о своем трудоустройстве или увольнении с работы, потому что некоторые доплаты предусмотрены только для неработающих пожилых людей. Об этом говорится в частности в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".
Что еще следует знать пенсионерам в Украине?
- Напомним, что индексация пенсий началась еще 1 марта. В частности выросли и выплаты для лиц с инвалидностью. Для некоторых даже почти на 1 тысячу гривен.
- В то же время возрастные надбавки (те, которые выплачивают людям 70 лет и старше) не изменились совсем. Дело в том, что они являются фиксированными и зависят только от возраста человека.