Кому можуть зменшити розмір пенсійних виплат у квітні?

Розмір пенсійних виплат можуть зменшити або переглянути насамперед тим пенсіонерам, які після призначення пенсії влаштувалися на роботу, але своєчасно не повідомили про це органи Пенсійного фонду України.

У таких випадках після встановлення факту зайнятості проводиться перерахунок, а надміру виплачені кошти підлягають поверненню: або добровільно, або шляхом щомісячного утримання частини пенсії у межах, визначених законодавством.

Окрему увагу законодавство приділяє обов’язку пенсіонера повідомляти про:

зміну місця проживання;

зміну прізвища, імені чи по батькові;

отримання нових документів, що посвідчують особу;

або реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Така інформація є необхідною для коректного обліку та нарахування виплат. Тому у разі, якщо пенсіонер не виконує обов’язок щодо інформування, це може призвести до виникнення переплат, які надалі підлягають поверненню.

Чи можуть зменшити виплати, якщо пенсіонер працевлаштувався?

Водночас сам факт працевлаштування не є підставою для автоматичного зменшення або скасування пенсії, пише "Судово-юридична газета". Українське законодавство передбачає можливість одночасного отримання заробітної плати та пенсії, зокрема якщо йдеться про пенсію за віком.

Це означає, що особа після виходу на пенсію може продовжувати працювати, у тому числі на попередньому місці роботи, без втрати права на пенсійне забезпечення.

Разом з тим для працюючих пенсіонерів діє механізм періодичного перегляду розміру виплат. Не рідше ніж один раз на два роки органи Пенсійного фонду здійснюють перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення.

Важливо! У разі наявності нових відомостей про заробітну плату вони також можуть бути враховані під час такого перерахунку, якщо це впливає на розмір пенсійних виплат.

Таким чином, право на поєднання пенсії та роботи в Україні зберігається, однак воно передбачає дотримання встановлених процедур. Своєчасне повідомлення про зміни та актуальність персональних даних є ключовими умовами для збереження стабільного розміру пенсійних виплат.

