Хто може отримати 6 500 гривень?

Про це рішення Кабміну розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.

На ці виплати для дітей уряд спрямував 56,6 мільйона гривень.

Кошти розподілять на дев'ять областей. Йдеться про прифронтові та особливо постраждалі від війни регіони:

Чернігівську;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Харківську;

Херсонську;

Миколаївську;

Одеську;

Сумську;

та Запорізьку область.

Допомогу нададуть на забезпечення щоденних потреб дітей та базові речі, такі як одяг, взуття, засоби догляду тощо.

Продовжуємо підтримувати родини, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А,

– наголосила Свириденко.

Зауважте! До підгрупи А належать діти з інвалідністю, у яких лікарі підтвердили найвищий рівень втрати здоров’я. Вони фактично не здатні самостійно обслуговувати себе у повсякденному житті та потребують щоденної допомоги, догляду і нагляду протягом усього часу. До цієї категорії, наприклад, відносять дітей із тяжкими формами ДЦП чи цукрового діабету.

Звідки уряд візьме гроші на виплати?

Кошти на виплати родинам знайшли завдяки співпраці з ЮНІСЕФ. Тобто допомогу виплатять в основному за підтримки міжнародних донорів.

Це додаткова адресна підтримка, яка надається коштом донорів у співпраці з ЮНІСЕФ у межах надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню,

– пояснила прем'єрка.

Загальна сума допомоги включає:

майже 49,9 мільйона гривень від донорів у межах співпраці з Фондом;

ще майже 49,9 – це кошти гуманітарної допомоги та спеціального фонду державного бюджету.

Виплати здійснюватимуть через Пенсійний фонд. Родини, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А отримають їх на банківські рахунки протягом кількох місяців.

Свириденко наголосила, що для багатьох сімей це відчутна допомога, яка допоможе покрити щоденні потреби дитини.

Важливо! Раніше уряд виділив кошти на закупівлю зарядних станцій для дітей з інвалідністю підгрупи А. Для цього перерозподілили резерви Фонду декарбонізації, повідомила Юлія Свириденко. Рішення дозволить придбати 10 тисяч портативних зарядних станцій з ємністю близько 2 кіловат-годин.

