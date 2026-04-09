Кто может получить 6 500 гривен?

Об этом решении Кабмина рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.

На эти выплаты для детей правительство направило 56,6 миллиона гривен.

Средства распределят на девять областей. Речь идет о прифронтовых и особо пострадавших от войны регионах:

Черниговской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевскую;

Одесскую;

Сумскую;

и Запорожскую область.

Помощь предоставят на обеспечение ежедневных потребностей детей и базовые вещи, такие как одежда, обувь, средства ухода и тому подобное.

Продолжаем поддерживать семьи, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А,

– отметила Свириденко.

Заметьте! К подгруппе А относятся дети с инвалидностью, у которых врачи подтвердили высокий уровень потери здоровья. Они фактически не способны самостоятельно обслуживать себя в повседневной жизни и нуждаются в ежедневной помощи, уходе и надзоре в течение всего времени. К этой категории, например, относят детей с тяжелыми формами ДЦП или сахарного диабета.

Откуда правительство возьмет деньги на выплаты?

Средства на выплаты семьям нашли благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ. То есть помощь выплатят в основном при поддержке международных доноров.

Это дополнительная адресная поддержка, которая предоставляется за счет доноров в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в рамках оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению,

– объяснила премьер-министр.

Общая сумма помощи включает:

почти 49,9 миллиона гривен от доноров в рамках сотрудничества с Фондом;

еще почти 49,9 – это средства гуманитарной помощи и специального фонда государственного бюджета.

Выплаты будут осуществлять через Пенсионный фонд. Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы А получат их на банковские счета в течение нескольких месяцев.

Свириденко отметила, что для многих семей это ощутимая помощь, которая поможет покрыть ежедневные потребности ребенка.

Важно! Ранее правительство выделило средства на закупку зарядных станций для детей с инвалидностью подгруппы А. Для этого перераспределили резервы Фонда декарбонизации, сообщила Юлия Свириденко. Решение позволит приобрести 10 тысяч портативных зарядных станций с емкостью около 2 киловатт-часов.

