Кто может получить 6 500 гривен?
Об этом решении Кабмина рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.
Смотрите также С апреля часть украинцев не получит пенсии по инвалидности: почему выплаты отменили
На эти выплаты для детей правительство направило 56,6 миллиона гривен.
Средства распределят на девять областей. Речь идет о прифронтовых и особо пострадавших от войны регионах:
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Николаевскую;
- Одесскую;
- Сумскую;
- и Запорожскую область.
Помощь предоставят на обеспечение ежедневных потребностей детей и базовые вещи, такие как одежда, обувь, средства ухода и тому подобное.
Продолжаем поддерживать семьи, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А,
– отметила Свириденко.
Заметьте! К подгруппе А относятся дети с инвалидностью, у которых врачи подтвердили высокий уровень потери здоровья. Они фактически не способны самостоятельно обслуживать себя в повседневной жизни и нуждаются в ежедневной помощи, уходе и надзоре в течение всего времени. К этой категории, например, относят детей с тяжелыми формами ДЦП или сахарного диабета.
Откуда правительство возьмет деньги на выплаты?
Средства на выплаты семьям нашли благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ. То есть помощь выплатят в основном при поддержке международных доноров.
Это дополнительная адресная поддержка, которая предоставляется за счет доноров в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в рамках оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению,
– объяснила премьер-министр.
Общая сумма помощи включает:
- почти 49,9 миллиона гривен от доноров в рамках сотрудничества с Фондом;
- еще почти 49,9 – это средства гуманитарной помощи и специального фонда государственного бюджета.
Выплаты будут осуществлять через Пенсионный фонд. Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы А получат их на банковские счета в течение нескольких месяцев.
Свириденко отметила, что для многих семей это ощутимая помощь, которая поможет покрыть ежедневные потребности ребенка.
Важно! Ранее правительство выделило средства на закупку зарядных станций для детей с инвалидностью подгруппы А. Для этого перераспределили резервы Фонда декарбонизации, сообщила Юлия Свириденко. Решение позволит приобрести 10 тысяч портативных зарядных станций с емкостью около 2 киловатт-часов.
Какую еще помощь получат украинцы в апреле?
Правительство недавно ввело программу адресной поддержки для пенсионеров и социально уязвимых граждан. В рамках этой инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременную выплату в размере 1 500 гривен, которую планируют начислить уже в апреле.
Помощь предусмотрена для широкого круга получателей социальных выплат. Речь идет, в частности, о пенсионерах, людей с инвалидностью, малообеспеченные семьи, внутренне перемещенных лиц, многодетные семьи, одиноких матерей и других граждан, которые уже получают государственную поддержку.
Как пояснила премьер-министр, средства будут начислять автоматически по тому же принципу, что и пенсии или другие социальные выплаты. Деньги будут поступать или на банковские счета, или через "Укрпочту", и дополнительно обращаться или подавать заявления для этого не нужно.