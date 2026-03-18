Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кто сможет получить денежную поддержку от государства?
Финансовая помощь от государства в размере 1500 гривен предусмотрена для:
- пенсионеров по возрасту,
- людей с инвалидностью,
- малообеспеченных семей,
- получателей сазовой соцпомощи,
- внутренне перемещенных лиц среди получателей выплат,
- многодетных семей,
- одиноких матерей.
Премьер отметила, что выплаты будут начисляться автоматически – средства поступят по тому же механизму, по которому граждане уже получают пенсии и социальную помощь от государства. То есть на банковские счета или через Укрпочту.
Дополнительно обращаться или подавать заявления не нужно.
Какие еще программы принял Кабмин?
С 20 марта украинцам будет начисляться кэшбек от государства за топливо, приобретенное на АЗС. Правительство определило 15% кэшбек на дизель, 10% – на бензин и 5% – на автогаз. Такая инициатива должна сэкономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива. Максимальная сумма кэшбека за месяц – до 1000 гривен на одного человека.
С 23 марта на АЗС начнут продавать безрецептурные лекарства. Правительство уже выдало 15 лицензий на продажу, еще 43 заявки находятся на рассмотрении.