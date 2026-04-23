Что известно о бесплатном проезде в Украине?

Об этом подробно расписано в постановлении Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

По состоянию на сейчас пенсионеры могут не платить в таких видах транспорта:

трамваях;

автобусах;

троллейбусах;

пригородных электричках.

Обратите внимание! Место регистрации пенсионера или пенсионерки для возможности бесплатного проезда не важно.

Но следует учитывать один фактор. Пожилой человек обязательно должен иметь при себе пенсионное удостоверение. Это документ, который дает право на все льготы, в том числе и транспорта.

Для получения этого удостоверения следует обратиться в органы Пенсионного фонда, о чем отмечали ранее в ПФУ. Это можно сделать как лично, так и оффлайн.

В то же время электронное отображение пенсионного удостоверения (которое можно найти в мобильном приложении Дія) генерируется уже после изготовления пенсионного удостоверения.

Важно! Кроме того, оно имеет такую же юридическую силу как и традиционное бумажное пенсионное удостоверение.

Однако в некотором транспорте все же придется платить за билет. Речь в этом случае идет о:

междугородние автобусы;

поездах;

еще такси.

Что касается маршруток вопрос остается неоднозначным. Дело в том, что органы местного самоуправления самостоятельно определяют условия перевозки. А значит, что ситуация в разных городах может отличаться, поэтому пенсионерам следует заранее ознакомиться с правилами.

