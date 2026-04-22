Какие есть пенсионные системы в Украине?

Каковы две другие и что это значит для украинцев, рассказывает издание "На пенсии".

Первый уровень, который уже отмечался ранее, это солидарная система. Она по состоянию на сегодня работает так:

пенсию выплачивает украинцам Пенсионный фонд;

действующие работники "удерживают" пенсионеров из своих зарплат;

а размер пенсии зависит от страхового стажа и зарплаты.

Второй уровень – накопительная система, которая еще не запущена, когда каждый работающий человек откладывает деньги себе на старость в специальном Накопительном фонде. У Минсоцполитики выделили преимущества такой системы:

доступ к дополнительным источникам для увеличения пенсии;

прозрачность накоплений, что дает возможность контролировать вклад в будущее;

возможность передать накопленные средства наследникам, если застрахованное лицо умерло или погибло и тому подобное.

Третий уровень – негосударственное пенсионное обеспечение (добровольное). Оно работает через ПФУ, банки и страховые компании.

Но Кабмин уже готовит реформу. Она предусматривает, что вместо одной выплаты пенсионеры будут получать три: солидарную пенсию, профессиональную (специальную) и накопительную.

Идея заключается в том, чтобы разбить выплаты на эти три составляющие. Что, как считают чиновники, должно устранить дисбалансы в выплатах и сделать пенсионную систему более справедливой,

– говорится в материале.

Дело в том, что сейчас люди получают разные пенсии даже при условии одинакового стажа работы и зарплаты. Однако трехуровневая система должна изменить ситуацию.

Что может претерпеть изменения?

По солидарной системе: пенсия будет зависеть от уплаченных взносов, а еще могут ввести базовую выплату для тех, у кого малый стаж.

Профессиональная (или специальная) пенсия: действующие спецпенсии останутся, но они не будут платиться из солидарной системы, а выплаты будут формироваться отдельно.

По факту, будут учитываться не годы проведения в профессии, а сумма средств, уплаченных за это время. То есть пенсия – это то, что заработано,

– объяснили в тексте.

Интересно! В Кабмине отметили, что для создания действующей профессиональной системы нужно не менее тринадцати лет.

Накопительная пенсия: средства будут накапливаться отдельно, и их можно будет получить в будущем.

В то же время для тех украинцев и украинок, кто уже получает пенсию, пока действует солидарная система, а новые правила могут появиться только после принятия законов.

