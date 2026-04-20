Можно ли подтвердить стаж, если нет записей в трудовой?

Нередко человек замечает, что в его страховой стаж не учтен период обучения, хотя эти годы тоже засчитываются в общий рабочий срок. Легче всего восстановить правильный стаж людям, которые не имеют записей за период до 2004 года, когда учет вели по-другому. О том, как же восстановить "потерянные" годы пишет "Судебно-юридическая газета".

Трудовая книжка была важным документом для фиксации и подтверждения трудового стажа до внедрения персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Также стаж подтверждался справками и приказами; дипломами, записями в архиве и тому подобное.

Но позже появились цифровые реестры и страховой стаж начали считать с помощью уплаты единого социального взноса. Однако проблема осталась у тех, кто до 2004 года учился в учреждениях предвысшего и высшего образования.

Сейчас на практике восстановить годы стажа, во время которых происходило обучение, можно, если сохранились соответствующие документы об обучении на дневной форме именно в те годы.

Стоит отметить! С заочной формой обучения ситуация другая. Эти годы не будут засчитываться, потому что такое обучение позволяет человеку работать, а потому страховой стаж подтверждается именно годами работы, а не обучения.

При этом запись об обучении в трудовой книжке – необязательна. Ведь другими документами его можно подтвердить также, например:

документом о зачислении в учебное заведение и завершении обучения;

оригиналом диплома об окончании вуза (если в дипломе нет даты начала и окончания обучения, то нужно приложение);

справкой из учебного заведения или из архива;

выпиской из приказов о зачислении и отчислении.

Еще одной проблемой может быть то, что вуз мог попасть под ликвидацию, а потому архивы могли передать. Поэтому человеку, который ищет документы о подтверждении обучения, нужно определить правопреемника своего заведения. Если такого нет, то об этом можно спросить у представителей областных государственных архивов или архивов Министерства образования. Это делается через архивный запрос.

Как передать документы в Пенсионный фонд?

Если все необходимые документы есть, то в ПФУ их можно отправить онлайн. Таким образом можно быстро восстановить годы стажа.

На вебпортале электронных услуг ПФУ нужно войти в электронный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи или BankID.

В разделе "Коммуникации с ПФУ" будет пункт "Сведения о трудовых отношениях". Там у человека будет возможность добавить цветные скан-копии диплома, приложения к нему и страниц трудовой книжки. Далее заявление подписывается электронным ключом и отправляется в Фонд.

К слову, откладывать подтверждение трудового стажа не стоит, ведь поиск документов иногда занимает месяцы. Как сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, людям стоит контролировать вопрос уплаты ЕСВ и подготовки документов на пенсию еще во время работы. Для выхода на заслуженный отдых фундаментальную роль играют страховой стаж, а в некоторых случаях еще условия труда и выслуга лет.

Может ли ПФУ отказать в обновлении лет страхового стажа и что делать?

Иногда пенсионный фонд действительно может отказаться принимать документы об обучении, чтобы добавить эти годы в страховой стаж. В таком случае человек должен защищать свои права: требовать письменное решение, где будут описаны причины такого решения ПФУ. В случае необходимости могут понадобиться дополнительные справки из архива или учебного заведения.

Если проблему устранить невозможно, то гражданин может идти в суд. Практика показывает, что в таких делах судьи часто становятся на сторону людей, которые все же имеют нужные документы, чтобы подтвердить факт обучения.

