Чи можна підтвердити стаж, якщо немає записів у трудовій?

Нерідко людина помічає, що в її страховий стаж не враховано період навчання, хоча ці роки теж зараховуються до загального робочого терміну. Найлегше відновити правильний стаж людям, які не мають записів за період до 2004 року, коли облік вели по-іншому. Про те, як же відновити "втрачені" роки пише "Судово-юридична газета".

Трудова книжка була важливим документом для фіксації та підтвердження трудового стажу до впровадження персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Також стаж підтверджувався довідками та наказами; дипломами, записами в архіві тощо.

Але пізніше з'явилися цифрові реєстри й страховий стаж почали рахувати за допомогою сплати єдиного соціального внеску. Проте проблема залишилася в тих, хто до 2004 року навчався в закладах передвищої та вищої освіти.

Зараз на практиці відновити роки стажу, під час яких відбувалося навчання, можна, якщо збереглися відповідні документи про навчання на денній формі саме в ті роки.

Варто зазначити! Із заочною формою навчання ситуація інша. Ці роки не зараховуватимуться, бо таке навчання дозволяє людині працювати, а ому страховий стаж підтверджується саме роками роботи, а не навчання.

При цьому запис про навчання в трудовій книжці – необов'язковий. Адже іншими документами його можна підтвердити також, наприклад:

документом про зарахування до навчального закладу та завершення навчання;

оригіналом диплома про закінчення вишу (якщо в дипломі немає дати початку й закінчення навчання, то потрібен додаток);

довідкою з навчального закладу чи з архіву;

випискою з наказів про зарахування та відрахування.

Ще однією проблемою може бути те, що виш міг потрапити під ліквідацію, а тому архіви могли передати. Тому людині, яка шукає документи про підтвердження навчання, потрібно визначити правонаступника свого закладу. Якщо такого немає, то про це можна запитати в представників обласних державних архівів чи архівів Міністерства освіти. Це робиться через архівний запит.

Як передати документи до Пенсійного фонду?

Якщо всі потрібні документи є, то до ПФУ їх можна надіслати онлайн. Таким чином можна швидко відновити роки стажу.

На вебпорталі електронних послуг ПФУ потрібно увійти до електронного кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису або BankID.

У розділі "Комунікації з ПФУ" буде пункт "Відомості про трудові відносини". Там у людини буде можливість додати кольорові скан-копії диплома, додатка до нього та сторінок трудової книжки. Далі заява підписується електронним ключем і надсилається до Фонду.

До слова, відкладати підтвердження трудового стажу не варто, адже пошук документів іноді займає місяці. Як повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, людям варто контролювати питання сплати ЄСВ та підготовки документів на пенсію ще під час роботи. Для виходу на заслужений відпочинок фундаментальну роль грають страховий стаж, а в деяких випадках ще умови праці й вислуга років.

Чи може ПФУ відмовити в оновленні років страхового стажу й що робити?

Іноді пенсійний фонд дійсно може відмовитися приймати документи про навчання, щоб додати ці роки до страхового стажу. У такому випадку людина повинна захищати свої права: вимагати письмове рішення, де будуть описані причини такого рішення ПФУ. У разі потреби можуть знадобитися додаткові довідки з архіву або навчального закладу.

Якщо проблему усунути неможливо, то громадянин може йти до суду. Практика показує, що в таких справах судді часто стають на бік людей, які все ж мають потрібні документи, щоб підтвердити факт навчання.

