Що зміниться в підтвердженні страхового стажу?

У першу чергу зміни в законодавстві торкнуться українців, які наразі не вийшли на пенсію. Вони полегшуватимуть зарахування страхового стажу, розповів у коментарі 24 Каналу пенсійний експерт Сергій Коробкін.

Верховна Рада ухвалила закон про спрощення процесу підтвердження страхового стажу. 14 квітня його передали на підпис президенту України.

За словами експерта Сергія Коробкіна, зміни не будуть суттєвими й торкнуться кількох ключових факторів: інформування населення щодо нестачі стажу та зарахування років роботи, за які не сплачували страхові внески.

Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення, колишній працівник Пенсійного фонду України Перше – обов'язок Пенсійного фонду інформувати людей, якщо у них немає даних у реєстрах застрахованих осіб про стаж, якого не вистачає, наприклад, для призначення чи перерахунку пенсії. Але не прописаний механізм, коли та як саме вони мають інформувати. Коли цей закон набуде чинності, мають ухвалити додаткові зміни до порядку подання документів для призначення й перерахунку пенсії.

Експерт говорить, що Пенсійний фонд нині інформує щодо кількості стажу при призначенні пенсії, проте після набуття чинності закону матиме робити це заздалегідь, якщо внесків не вистачає для виходу на відпочинок.

Другою зміною стане можливість зарахувати до страхового стажу періоди роботи, за які працедавець не робив страхових внесків. Йдеться про ситуації, коли через відсутність даних про сплату внесків у державних реєстрах людина не отримує стаж.

Цю несправедливість хочуть виправити, і в законі прописано, що людині можуть врахувати цей стаж, навіть якщо підприємство внески не сплачувало офіційно. Але важливо вчитатися: право на призначення пенсії. Тобто, якщо людина, наприклад, вийшла на пенсію, уже отримує її, але певні періоди не зарахували її для призначення, їх все одно не будуть зараховувати. Це умовний стаж. Тобто якщо людині не вистачає стажу для виходу на пенсію, ці роки їй можуть додати,

– каже експерт Сергій Коробкін.

До прикладу, якщо цьогоріч людині не вистачає трьох років для призначення виплати, а вона їх пропрацювала без сплати роботодавцем внесків, ці три роки умовно можуть додати, щоб людина вийшла на пенсію вчасно. Однак у розрахунок розміру пенсії вони не ввійдуть.

Зауважте! Для виходу на пенсію у 2026 році при досягненні 60 років потрібно мати 33 роки стажу.

За словами експерта, конкретний механізм реалізації норми щодо зарахування стажу без внесків у самому законі не прописаний, тож, ймовірно, для цього розроблять окремий порядок.

Як в Україні нині зараховують страховий стаж?

Як пояснює пенсійний експерт Сергій Коробкін, нині ввесь стаж, набутий до 2004 року, зараховують на підставі трудової книжки або інших паперових документів: архівних довідок чи довідок з підприємства. У разі якщо воно ліквідоване, архів знищений або втрачений, цей стаж можна підтверджувати показами не менш як двох свідків, які працювали разом із заявником.

У новому законі про це пишуть так, ніби це якась нова норма, але така практика існує вже давно,

– каже експерт.

Він також нагадує, що після 2004 року стаж зараховують виключно на підставі даних про сплату страхових внесків, які зберігаються в реєстрі застрахованих осіб. Якщо внески сплачені, стаж зараховують навіть за відсутності запису в трудовій книжці. І навпаки: якщо в трудовій є записи, але внески не сплачували, цей період до стажу не ввійде.

Сергій Коробкін також звернув увагу на те, що державний реєстр персоніфікованого обліку фактично почав наповнюватися ще з 1998 року. Зараз дані цього реєстру для розрахунку пенсії використовують тільки з 1 липня 2004 року.

"Імовірно, новим законом хочуть дозволити враховувати дані реєстру про внески й за період з 1998 по 2004 рік. Особливо в тих випадках, коли хтось загубив документи, трудової книжки немає, як і архівів, але дані про сплату внесків у реєстрі є. Наприклад, зарплату з цих даних уже можна брати, а от стаж – ні", – пояснює експерт.

За словами Сергія Коробкіна, ще один зі способів підтвердження стажу – через суд – прописаний у новому законі, але є давно усталеною практикою. Пенсіонери й ті, кому відмовляли в призначенні пенсії, раніше часто зверталися до суду, аби поновити свої права.

