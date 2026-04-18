Чи враховують радянський стаж при виході на пенсію?

Трудова діяльність, набута ще до 1991 року, не втрачає значення для пенсійного забезпечення в Україні. Стаж, сформований у період СРСР, зараховується до страхового і може як забезпечити право на пенсію, так і вплинути на її підсумковий розмір, нагадує Пенсійний фонд.

До обліку беруться періоди роботи до 1992 року на території колишніх радянських республік, незалежно від регіону. У певних випадках такі роки можуть бути визнані пільговими, що дає можливість раніше вийти на пенсію або отримати вигідніші умови нарахування.

Водночас існують й обмеження. Не всі періоди автоматично включаються до стажу:

окремі формати зайнятості або відрядження можуть не враховуватися, якщо вони не відповідали встановленим вимогам обліку.

Ключовою умовою є відсутність дублювання виплат: якщо за той самий період особа не отримує пенсію з іншої держави, радянський стаж може бути зарахований у повному обсязі.

Як підтвердити стаж набутий у СРСР?

Під час оформлення пенсії важливо не лише задекларувати стаж, а й підтвердити його документально, уточнює "Судово-юридична газета". Заявник має повідомити, чи отримує він пенсію з-за кордону, та надати відповідні підтвердження або пояснення.

У разі відсутності документів Пенсійний фонд може самостійно направити запити до відповідних органів. Після перевірки даних підтверджені періоди включаються до страхового стажу, що часто стає вирішальним для призначення або перерахунку пенсії.

