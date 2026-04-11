Хто може вийти на пенсію раніше у 2026 році?

В Україні окремі категорії громадян можуть завершити трудову діяльність значно раніше за загальний пенсійний вік, фактично на 10 років швидше. Для цього треба мати спеціальні підстави, передбачені законодавством, які враховують життєві обставини та соціальне навантаження, розповідає "Судово-юридична газета".

Зокрема, таке право мають батьки, які виховували дитину з інвалідністю з дитинства. Для матерів можливість виходу на пенсію настає вже після 50 років за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу та факту виховання дитини до шестирічного віку.

Однак для батьків умови відрізняються чоловіки можуть скористатися цим правом із 55 років, якщо мають не менше 20 років стажу. При цьому важливо підтвердити, що саме вони реалізують право на дострокову пенсію та надати згоду матері або документи, які пояснюють її відсутність.

Як скористатися право дострокового виходу на пенсію?

Оформити дострокову пенсію можна заздалегідь, але не раніше ніж за місяць до досягнення відповідного віку. Подати заяву дозволяється як особисто у відділенні Пенсійного фонду, так і онлайн через електронний кабінет.

Зверніть увагу! Ключовим є підтвердження не лише стажу, а й спеціального статусу: факту виховання дитини та встановлення інвалідності з дитинства.

Для призначення пенсії необхідно підготувати пакет документів, що підтверджують право на достроковий вихід:

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини;

документи про встановлення інвалідності з дитинства;

підтвердження виховання дитини до 6 років;

документи про страховий стаж;

за потреби довідки про заробітну плату.

У разі подання заявки онлайн потрібно також мати електронний підпис та підготувати скан-копії документів.

Як виплачується пенсія в Україні?