Хто не отримає пенсію у лютому?

Пенсію не нарахують тим громадянам, які не подали дані про себе, передбачені законом, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Це стосуються двох категорій пенсіонерів:

українців, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях або виїхали за межі країни й не пройшли ідентифікацію минулого року;

пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них, але не надіслали повідомлення до ПФУ про те, що не отримують пенсію від Росії.

Важливо! До 31 грудня 2025 року пенсіонери за кордоном та в окупації мали пройти процедуру фізичної ідентифікації особи. Тобто ПФУ вимагав від них підтвердити свої дані для коректного нарахування пенсії. В іншому випадку з січня виплати припинили.

Як відновити пенсійні виплати?

Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно пройти ідентифікацію або підтвердити ПФУ неотримання коштів від Росії.

Для проходження ідентифікації в Україні існує кілька способів:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

дистанційно на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

онлайн за допомогою мобільного застосунку Фонду.

За кордоном ідентифікацію можна пройти у дипломатичному представництві. Документ про її проходження слід направити до Пенсійного фонду – поштою або на вебпорталі.

Зауважте! Перевірити дату останньої ідентифікації пенсіонер має можливість на вебпорталі електронних послуг або в мобільному застосунку ПФУ у сервісі "Моя ідентифікація".

Просто подати заяву про неотримання пенсії від Росії теж можна в особистому кабінеті на вебпорталі. Для цього достатньо зробити кілька кроків:

увійти в особистий кабінет;

знайти розділ "Дистанційне інформування";

поставити у ньому позначку біля пункту "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації".

Людина, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати поштою відправлення з оголошеною цінністю на адресу то територіального органу ПФУ, де вона перебуває на обліку. У ньому потрібно подати заяву про поновлення виплати пенсії, зазначивши необхідну інформацію.

Що ще треба знати про пенсію?