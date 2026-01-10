Який буде розмір індексації пенсії у 2026 році?

Березнева індексація пенсій у 2026 році вплине на виплати українців. За попередніми розрахунками, підвищення майже на 1 000 гривень можуть отримати пенсіонери, чия нинішня пенсія становить близько 6 850 гривень, пише 24 Канал із посиланням на Oboz.ua

Водночас остаточні суми стануть відомі лише наприкінці лютого 2026 року, коли з’являться офіційні статистичні дані. Очікується, що рівень індексації може скласти близько 14,6%.

Довідково: Для більшості пенсіонерів саме березневий перерахунок залишається фактично єдиною реальною можливістю відчутно збільшити виплати, адже поточні пенсії часто не покривають навіть базові потреби.

У Кабміні поки утримуються від точних прогнозів, що цілком логічно: фінальний коефіцієнт індексації традиційно затверджують лише після оприлюднення офіційної статистики.

Тож наразі йдеться лише про орієнтовні розрахунки, які дають загальне уявлення про можливий масштаб підвищення пенсій у 2026 році.

Як відбувається індексація пенсії?

Механізм індексації передбачає підвищення так званого "чистого" розміру пенсії на відсоток, який обчислюється як половина показника інфляції за попередній рік та середнього зростання заробітних плат за останні три роки.

Саме ця формула й визначає фінальний коефіцієнт перерахунку, зауважили у ПФУ.

Згідно з прогнозами Національного банку, інфляція у 2025 році може становити близько 9,2%, а середня динаміка зростання зарплат за три роки орієнтовно 20%. У поєднанні ці показники й формують можливий рівень індексації в межах 14,6 – 15,4%.

Кому не проіндексують пенсію у 2026 році?