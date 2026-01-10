Какой будет размер индексации пенсии в 2026 году?

Мартовская индексация пенсий в 2026 году повлияет на выплаты украинцев. По предварительным расчетам, повышение почти на 1 000 гривен могут получить пенсионеры, чья нынешняя пенсия составляет около 6 850 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua

В то же время окончательные суммы станут известны только в конце февраля 2026 года, когда появятся официальные статистические данные. Ожидается, что уровень индексации может составить около 14,6%.

Справочно: Для большинства пенсионеров именно мартовский перерасчет остается фактически единственной реальной возможностью ощутимо увеличить выплаты, ведь текущие пенсии часто не покрывают даже базовые потребности.

В Кабмине пока воздерживаются от точных прогнозов, что вполне логично: финальный коэффициент индексации традиционно утверждают только после обнародования официальной статистики.

Поэтому пока речь идет лишь об ориентировочных расчетах, которые дают общее представление о возможном масштабе повышения пенсий в 2026 году.

Как происходит индексация пенсии?

Механизм индексации предусматривает повышение так называемого "чистого" размера пенсии на процент, который вычисляется как половина показателя инфляции за предыдущий год и среднего роста заработных плат за последние три года.

Именно эта формула и определяет финальный коэффициент перерасчета, отметили в ПФУ.

Согласно прогнозам Национального банка, инфляция в 2025 году может составить около 9,2%, а средняя динамика роста зарплат за три года ориентировочно 20%. В сочетании эти показатели и формируют возможный уровень индексации в пределах 14,6 – 15,4%.

Кому не проиндексируют пенсию в 2026 году?