Кто не получит пенсию в феврале?
Пенсию не начислят тем гражданам, которые не подали данные о себе, предусмотренные законом, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Это касается двух категорий пенсионеров:
- украинцев, которые живут на временно оккупированных Россией территориях или выехали за пределы страны и не прошли идентификацию в прошлом году;
- пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях или выехали из них, но не прислали сообщение в ПФУ о том, что не получают пенсию от России.
Важно! До 31 декабря 2025 года пенсионеры за рубежом и в оккупации должны были пройти процедуру физической идентификации личности. То есть ПФУ требовал от них подтвердить свои данные для корректного начисления пенсии. В противном случае с января выплаты прекратили.
Как восстановить пенсионные выплаты?
Чтобы восстановить пенсионные выплаты, необходимо пройти идентификацию или подтвердить ПФУ неполучение средств от России.
Для прохождения идентификации в Украине существует несколько способов:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- дистанционно на веб-портале электронных услуг ПФУ;
- онлайн с помощью мобильного приложения Фонда.
За рубежом идентификацию можно пройти в дипломатическом представительстве. Документ о ее прохождении следует направить в Пенсионный фонд – по почте или на веб-портале.
Обратите внимание! Проверить дату последней идентификации пенсионер имеет возможность на веб-портале электронных услуг или в мобильном приложении ПФУ в сервисе "Моя идентификация".
Просто подать заявление о неполучении пенсии от России тоже можно в личном кабинете на веб-портале. Для этого достаточно сделать несколько шагов:
- войти в личный кабинет;
- найти раздел "Дистанционное информирование";
- поставить в нем отметку возле пункта "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации".
Человек, который временно находится за границей, может отправить по почте отправление с объявленной ценностью в адрес то территориального органа ПФУ, где он находится на учете. В нем нужно подать заявление о возобновлении выплаты пенсии, отметив необходимую информацию.
Что еще нужно знать о пенсии?
С 1 января в Украине повысили прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан – теперь он составляет 2 595 гривен. Соответственно, на этом же уровне установлена и минимальная пенсия. Максимальный размер пенсионной выплаты сейчас достигает 25 950 гривен.
По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2025 года пенсии в Украине получали около 10,2 миллиона человек. Из них 3,66% имели выплаты до 3 тысяч гривен, тогда как более 10 тысяч гривен ежемесячно получали 15,05% пенсионеров.
В марте традиционно запланировано проведение ежегодной индексации пенсий. Окончательный коэффициент повышения должны определить в феврале, однако пока правительство не озвучивает конкретных прогнозов. В то же время в СМИ появляется информация о возможном росте пенсий на уровне около 14,6%.