Учитывают ли советский стаж при выходе на пенсию?

Трудовая деятельность, приобретенная еще до 1991 года, не теряет значения для пенсионного обеспечения в Украине. Стаж, сформированный в период СССР, засчитывается в страховой и может как обеспечить право на пенсию, так и повлиять на ее итоговый размер, напоминает Пенсионный фонд.

К учету берутся периоды работы до 1992 года на территории бывших советских республик, независимо от региона. В определенных случаях такие годы могут быть признаны льготными, что дает возможность раньше выйти на пенсию или получить более выгодные условия начисления.

В то же время существуют и ограничения. Не все периоды автоматически включаются в стаж:

отдельные форматы занятости или командировки могут не учитываться, если они не соответствовали установленным требованиям учета.

Ключевым условием является отсутствие дублирования выплат: если за один и тот же период лицо не получает пенсию из другого государства, советский стаж может быть зачислен в полном объеме.

Как подтвердить стаж приобретенный в СССР?

При оформлении пенсии важно не только задекларировать стаж, но и подтвердить его документально, уточняет "Судебно-юридическая газета". Заявитель должен сообщить, получает ли он пенсию из-за границы, и предоставить соответствующие подтверждения или объяснения.

В случае отсутствия документов Пенсионный фонд может самостоятельно направить запросы в соответствующие органы. После проверки данных подтвержденные периоды включаются в страховой стаж, что часто становится решающим для назначения или перерасчета пенсии.

