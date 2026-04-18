Учитывают ли советский стаж при выходе на пенсию?
Трудовая деятельность, приобретенная еще до 1991 года, не теряет значения для пенсионного обеспечения в Украине. Стаж, сформированный в период СССР, засчитывается в страховой и может как обеспечить право на пенсию, так и повлиять на ее итоговый размер, напоминает Пенсионный фонд.
К учету берутся периоды работы до 1992 года на территории бывших советских республик, независимо от региона. В определенных случаях такие годы могут быть признаны льготными, что дает возможность раньше выйти на пенсию или получить более выгодные условия начисления.
В то же время существуют и ограничения. Не все периоды автоматически включаются в стаж:
- отдельные форматы занятости или командировки могут не учитываться, если они не соответствовали установленным требованиям учета.
Ключевым условием является отсутствие дублирования выплат: если за один и тот же период лицо не получает пенсию из другого государства, советский стаж может быть зачислен в полном объеме.
Как подтвердить стаж приобретенный в СССР?
При оформлении пенсии важно не только задекларировать стаж, но и подтвердить его документально, уточняет "Судебно-юридическая газета". Заявитель должен сообщить, получает ли он пенсию из-за границы, и предоставить соответствующие подтверждения или объяснения.
В случае отсутствия документов Пенсионный фонд может самостоятельно направить запросы в соответствующие органы. После проверки данных подтвержденные периоды включаются в страховой стаж, что часто становится решающим для назначения или перерасчета пенсии.
На сколько выросли требования к стажу в 2026 году?
В 2026 году требования к страховому стажу в очередной раз повысились, что является частью поэтапной пенсионной реформы. Теперь для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Если этого недостаточно, возможность оформить пенсию переносится на более поздний возраст.
В частности, в 63 года право на выплаты возникает при наличии не менее 23 лет стажа, а в 65 лет от 15 лет. Таким образом, с каждым годом минимальные требования постепенно растут, сужая круг тех, кто может выйти на пенсию в 60.
Если же человек не накопил даже минимального стажа, предусмотренного для 65 лет, пенсия по возрасту не назначается. В таком случае государство предоставляет другую форму поддержки - социальную помощь, которая рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов.