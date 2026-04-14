Як отримати нормальну пенсію, якщо не вистачає стажу?

Пенсійний вік вже настав, а страхового стажу не вистачає – це часта проблема в українців. За таких умов держава може призначити лише соціальну пенсію. Однак є вихід, який допоможе компенсувати недопрацьовані роки. Про це пише "Судово-юридична газета".

Для виходу на пенсію у 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки стажу для 60-річних, 23 – для 63-річних та понад 15 – для 65-річних. Якщо людина не допрацювала цей час, то пенсію їй можуть призначити пізніше. Але "донабрати" роки потрібно, інакше людина може претендувати лише на соціальну пенсію в розмірі приблизно 2 595 гривень. Але сума може бути навіть меншою.

Так щоб претендувати на нормальну пенсію, українцям пропонують робити добровільні внески до платіжної системи. Так можна додати до страхового стажу період, якого не вистачало. У 2026 році за місяць достатньо вносити 1 902 гривень 34 копійки.

Крім того, люди можуть підтвердити трудовий стаж, який, можливо, було втрачено. Для цього можуть знадобитися документи з архівів або довідки з колишніх місць роботи. А якщо документів немає, то встановити розмір страхового стажу може суд. Але якісь докази щодо років роботи повинні бути.

Тож, якщо варіант сплати внесків до Пенсійного фонду – це єдиний варіант отримувати нормальний розмір пенсії, то це людина може зробити самостійно. У відомстві пояснили, що на офіційному порталі для цього треба зайти до особистого кабінету через електронний підпис.

Далі варто обрати розділ, де укладається договір добровільної участі. У ньому вказується ім'я людини, за яку сплачуються внески. Там також документ підписується. Оплата відбувається онлайн або через банк.

Важливо! Інформація про сплату внесків оновлюється автоматично, тому людині не потрібно надавати додаткові звіти.