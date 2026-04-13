Як зараз розраховується пенсія?

Для визначення пенсії зараз встановлена така формула: П = Зп х Кс, повідомляє Пенсійний фонд.

П – це розмір пенсії, а інші значення розшифровують так:

Зп – це заробітна плата з урахуванням якої обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Розглянемо ситуацію, де пенсія має складати – 28 тисяч гривень. Також врахуємо інші фактори, зокрема, кількість страхового стажу. Важливим є і вік виходу на пенсію.

Станом на 2026 рік, як повідомляє ПФУ, мінімуми для того, аби піти на заслужений відпочинок такі:

в 60 років людина може піти на пенсію, якщо має щонайменше – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Відповідно, якнайшвидше людина може піти на пенсію:

в 60 років;

при наявності 33 років страхового стажу.

Розвернемо формулу. Коефіцієнт стажу у цьому випадку – 0,33. Відповідно: Зп = 28 тисяч / 0,33. Отже, орієнтовний дохід, аби отримати таку пенсію – 84,9 тисячі гривень.

