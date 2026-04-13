Як зараз розраховується пенсія?
Для визначення пенсії зараз встановлена така формула: П = Зп х Кс, повідомляє Пенсійний фонд.
П – це розмір пенсії, а інші значення розшифровують так:
- Зп – це заробітна плата з урахуванням якої обчислюється пенсія;
- Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.
Розглянемо ситуацію, де пенсія має складати – 28 тисяч гривень. Також врахуємо інші фактори, зокрема, кількість страхового стажу. Важливим є і вік виходу на пенсію.
Станом на 2026 рік, як повідомляє ПФУ, мінімуми для того, аби піти на заслужений відпочинок такі:
- в 60 років людина може піти на пенсію, якщо має щонайменше – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Відповідно, якнайшвидше людина може піти на пенсію:
- в 60 років;
- при наявності 33 років страхового стажу.
Розвернемо формулу. Коефіцієнт стажу у цьому випадку – 0,33. Відповідно: Зп = 28 тисяч / 0,33. Отже, орієнтовний дохід, аби отримати таку пенсію – 84,9 тисячі гривень.
Що ще важливо знати про пенсію?
Пенсія може бути збільшена, зокрема, завдяки надбавкам. Наприклад, доплаті за віком. Її отримують пенсіонери старші 70 років. Зауважимо, надбавка в такому випадку різниться, залежно від віку і варіюється в межах 300 – 570 гривень.
З 1 березня цього року відбулася традиційна індексація пенсійних виплат. Завдяки їй, зросли виплати більшості пенсіонерів. При цьому, мінімальна сума підвищення складає – 100 гривень.
Також перерахунок відбувся з 1 квітня. Але це збільшення торкнулось лише деяких працюючих пенсіонерів (йдеться про осіб, які набули достатньо стажу).