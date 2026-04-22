Які є пенсійні системи в Україні?

Якими є дві інші та що це означає для українців, розповідає видання "На пенсії".

Перший рівень, який вже зазначався раніше, це солідарна система. Вона станом на сьогодні працює так:

пенсію виплачує українцям Пенсійний фонд;

чинні працівники "утримують" пенсіонерів зі своїх зарплат;

а розмір пенсії залежить від страхового стажу та зарплати.

Другий рівень – накопичувальна система, яка ще не запущена, коли кожна працююча людина відкладає гроші собі на старість у спеціальному Накопичувальному фонді. У Мінсоцполітики виділили переваги такої системи:

доступ до додаткових джерел для збільшення пенсії;

прозорість накопичень, що дає можливість контролювати вклад у майбутнє;

можливість передати накопичені кошти спадкоємцям, якщо застрахована особа померла або загинула тощо.

Третій рівень – недержавне пенсійне забезпечення (добровільне). Воно працює через ПФУ, банки та страхові компанії.

Але Кабмін вже готує реформу. Вона передбачає, що замість однієї виплати пенсіонери отримуватимуть три: солідарну пенсію, професійну (спеціальну) та накопичувальну.

Ідея полягає в тому, щоб розбити виплати на ці три складові. Що, як вважають урядовці, має усунути дисбаланси у виплатах і зробити пенсійну систему більш справедливою,

– йдеться у матеріалі.

Річ у тім, що зараз люди отримують різні пенсії навіть за умови однакового стажу роботи та зарплати. Проте трирівнева система має змінити ситуацію.

Що може зазнати змін?

Щодо солідарної системи: пенсія залежатиме від сплачених внесків, а ще можуть ввести базову виплату для тих, у кого малий стаж.

Професійна (або ж спеціальна) пенсія: чинні спецпенсії залишаться, але вони не платитимуться із солідарної системи, а виплати формуватимуться окремо.

По факту, враховуватимуться не роки проведення в професії, а сума коштів, сплачених за цей час. Тобто пенсія – це те, що зароблено,

– пояснили у тексті.

Цікаво! У Кабміні відзначили, що для створення чинної професійної системи потрібно щонайменше тринадцять років.

Накопичувальна пенсія: кошти накопичуватимуться окремо, і їх можна буде отримати в майбутньому.

Водночас для тих українців та українок, хто вже отримує пенсію, наразі діє солідарна система, а нові правила можуть з’явитися тільки після ухвалення законів.

