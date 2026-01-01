Что такое накопительная система?

Накопительная система является одним из уровней пенсионного обеспечения, который предусматривает дополнительные сбережения на старость. В Украине она пока не действует, однако законодательная база для ее внедрения существует, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

По данным Минсоцполитики, система пенсионного обеспечения в Украине имеет три уровня:

солидарная система;

обязательная накопительная система;

добровольные пенсионные накопления.

Первый уровень является основным, где выплаты обеспечивает Пенсионный фонд. Финансирование в такой системе происходит преимущественно благодаря уплате 22% единого социального взноса.

Второй уровень ныне не внедрен в Украине, он предусматривает возможность откладывать собственные средства на будущую пенсию в специальный Накопительный фонд. Особенность этой системы заключается в том, что такие сбережения являются обязательными для граждан.

Третий уровень – так называемая частная пенсия, то есть дополнительные накопления на старость в негосударственных пенсионных фондах по собственной инициативе. В Украине действуют несколько десятков таких учреждений.

Как должна работать накопительная система?

По данным Пенсионного фонда, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна аккумулироваться в Накопительном фонде и учитываться на счетах граждан, которые платят взносы.

В свою очередь, их будут инвестировать в экономику Украины для получения дохода и сохранения покупательной способности этих денег в будущем.

Ставка взносов будет расти постепенно на 1% ежегодно, начиная с 2% до 7%. При этом пенсионные взносы перераспределят между работодателем и застрахованным лицом.

Обратите внимание! В условиях накопительной системы участие граждан в возрасте от 18 до 35 лет может быть обязательным, а от 35 лет – добровольным.

Накопленные на счетах деньги будут собственностью граждан. Воспользоваться ими можно при достижении пенсионного возраста или в случае наступления инвалидности или переезда за границу – раньше определенного срока.

Какие преимущества и недостатки накопительной пенсии?

Среди ключевых преимуществ накопительной системы:

возможность наследования пенсионных сбережений;

прозрачность накоплений;

в случае критических жизненных ситуаций – возможность полного или частичного использования накоплений до наступления пенсионного возраста;

допуск к работе в системе исключительно тех негосударственных пенсионных фондов, которые соответствуют определенным законодательством критериям, – для защиты активов.

Однако существуют также возможные риски, связанные с необходимостью инвестировать накопления в надежные инструменты, чтобы сохранить средства от инфляции. Кроме того, в условиях нестабильной экономики потери могут превысить взносы.

В то же время изъятие на накопление даже нескольких процентов ЕСВ уменьшит поступления в Пенсионный фонд. Это может ухудшить положение с выплатами имеющимся пенсионерам и потребует дополнительных дотаций из госбюджета.

Когда планируют внедрять накопительную систему?