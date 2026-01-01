Что такое накопительная система?
Накопительная система является одним из уровней пенсионного обеспечения, который предусматривает дополнительные сбережения на старость. В Украине она пока не действует, однако законодательная база для ее внедрения существует, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
По данным Минсоцполитики, система пенсионного обеспечения в Украине имеет три уровня:
- солидарная система;
- обязательная накопительная система;
- добровольные пенсионные накопления.
Первый уровень является основным, где выплаты обеспечивает Пенсионный фонд. Финансирование в такой системе происходит преимущественно благодаря уплате 22% единого социального взноса.
Второй уровень ныне не внедрен в Украине, он предусматривает возможность откладывать собственные средства на будущую пенсию в специальный Накопительный фонд. Особенность этой системы заключается в том, что такие сбережения являются обязательными для граждан.
Третий уровень – так называемая частная пенсия, то есть дополнительные накопления на старость в негосударственных пенсионных фондах по собственной инициативе. В Украине действуют несколько десятков таких учреждений.
Как должна работать накопительная система?
По данным Пенсионного фонда, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна аккумулироваться в Накопительном фонде и учитываться на счетах граждан, которые платят взносы.
В свою очередь, их будут инвестировать в экономику Украины для получения дохода и сохранения покупательной способности этих денег в будущем.
Ставка взносов будет расти постепенно на 1% ежегодно, начиная с 2% до 7%. При этом пенсионные взносы перераспределят между работодателем и застрахованным лицом.
Обратите внимание! В условиях накопительной системы участие граждан в возрасте от 18 до 35 лет может быть обязательным, а от 35 лет – добровольным.
Накопленные на счетах деньги будут собственностью граждан. Воспользоваться ими можно при достижении пенсионного возраста или в случае наступления инвалидности или переезда за границу – раньше определенного срока.
Какие преимущества и недостатки накопительной пенсии?
Среди ключевых преимуществ накопительной системы:
- возможность наследования пенсионных сбережений;
- прозрачность накоплений;
- в случае критических жизненных ситуаций – возможность полного или частичного использования накоплений до наступления пенсионного возраста;
- допуск к работе в системе исключительно тех негосударственных пенсионных фондов, которые соответствуют определенным законодательством критериям, – для защиты активов.
Однако существуют также возможные риски, связанные с необходимостью инвестировать накопления в надежные инструменты, чтобы сохранить средства от инфляции. Кроме того, в условиях нестабильной экономики потери могут превысить взносы.
В то же время изъятие на накопление даже нескольких процентов ЕСВ уменьшит поступления в Пенсионный фонд. Это может ухудшить положение с выплатами имеющимся пенсионерам и потребует дополнительных дотаций из госбюджета.
Когда планируют внедрять накопительную систему?
- В начале 2025 года в Украине обсуждали перспективу внедрения накопительной пенсионной системы. В частности говорили, что ее могут ввести в 2026 году.
- МВФ выразил позицию, что Украине рано внедрять накопительную пенсию. Для положительных результатов от такого шага нужен рост экономики в течение по крайней мере нескольких лет.
- Эксперты говорят, что прежде чем делать это, Украина должна учесть опыт некоторых стран Европы, где внедряли накопительную систему, в частности негативных результатов.
- По мнению эксперта по пенсионным вопросам Андрея Павловского, без изучения опыта Польши, Чехии и Венгрии для Украины в условиях войны и экономического кризиса есть риск превращения накопительной системы в большую финансовую пирамиду.
- В сентябре 2025 года в Правительстве анонсировали введение новой модели пенсионной системы. Она предусматривает обновление механизмов социальной защиты изменение и подходов к начислениям.