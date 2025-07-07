Когда введут накопительную систему

Запустить накопительную пенсионную систему хотят в начале 2026 года. Проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" был обнародован в начале года, сообщает 24 Канал со ссылкой Минсоцполитики.

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Однако даже если удастся принять все необходимое законодательство для старта накопительной системы до конца 2025 года, понадобится время, чтобы новые правила заработали, говорят в Минсоцполитики.

Принятие закона не означает, что украинцы начнут накапливать пенсию накапливать пенсию с 1 января 2026 года.

Главной предпосылкой для старта системы является создание Государственного накопительного фонда.

Начало осуществления накоплений начнется не раньше, чем будет внедрена вся необходимая нормативная база и необходимая инфраструктура.

Что известно о накопительной системе Накопительная пенсионная система предусматривает, что работники, работодатели и государство будут осуществлять взносы на индивидуальные пенсионные счета граждан. Эти накопления пенсионных сбережений человек сможет использовать после выхода на пенсию.

Какие будут взносы на накопительную систему

В проекте закона указаны такие накопительные взносы:

2% в течение первого года накопления 1(% за счет выделения из единого социального взноса и 1% за счет налога с доходов физических лиц);

4% в течение второго года (2% и 2% соответственно);

6% в течение третьего и последующих лет (3% и 3% соответственно).

В то же время у человека будет возможность вносить на накопительную пенсию и больший процент от зарплаты.

Важно! В проекте акта предполагается установить обязательное участие в накопительной пенсионной системе всех категорий работающих украинцев.