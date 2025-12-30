Кому пересчитают пенсии в 2026 году?
Как сообщил в ответ на запрос 24 Канала Пенсионный фонд Украины, механизм ежегодного перерасчета пенсий определяет Правительство. Оно формирует коэффициент индексации на основе данных за последние годы.
Смотрите также Пенсия с доплатой в тысячу гривен: кому назначена социальная помощь в 2026 году
Индексация пенсий запланирована с 1 марта 2026 года. При пересчете выплат используют два показателя, а коэффициент индексации обнародуют в феврале.
Обратите внимание! Перерасчеты пенсий при изменении размера минимальной зарплаты или прожиточного минимума для нетрудоспособных осуществляют работающим пенсионерам после увольнения с работы.
Какие данные учитывают при индексации пенсий?
Индексация призвана частично возместить пенсионерам потерю покупательной способности их выплат из-за инфляции. Поэтому для перерасчета пенсий используют следующую информацию:
- рост потребительских цен за предыдущий год;
- рост за три года средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.
Важно! Не пересчитают выплату в 2026 году тем пенсионерам, которые вышли на отдых в течение последних трех лет, поскольку их пенсии назначены по актуальным показателям заработка.
Напомним, что в 2025 году коэффициент индексации составил 1,115, что в среднем дало прирост выплат на 9,5%. Минимальное повышение пенсии было 100 гривен, а максимальное – 1 500 гривен.
Сколько людей получают пенсию в Украине?
Численность пенсионеров в Украине уменьшилась за последнее десятилетие: с более 12 миллионов в 2016 году до 10,2 миллиона по состоянию на октябрь 2025 года.
Стремительное сокращение численности происходит из-за демографического кризиса и войны, а также под влиянием ужесточения требований для выхода на пенсию.
Статистика свидетельствует, что население Украины физически сокращается на 250 – 300 тысяч человек ежегодно. До полномасштабной войны умирали около 500 тысяч украинцев, а рождались 200 – 250 тысяч. За 2024 год на свет появились почти 180 тысяч детей, а уровень смертности не уменьшился.