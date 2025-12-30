Кому перерахують пенсії у 2026 році?

Як повідомив у відповідь на запит 24 Каналу Пенсійний фонд України, механізм щорічного перерахунку пенсій визначає Уряд. Він формує коефіцієнт індексації на основі даних за останні роки.

Індексація пенсій запланована з 1 березня 2026 року. При перерахуванні виплат використають два показники, а коефіцієнт індексації оприлюднять у лютому.

Зауважте! Перерахунки пенсій при зміні розміру мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму для непрацездатних здійснюють працюючим пенсіонерам після звільнення з роботи.

Які дані враховують при індексації пенсій?

Індексація покликана частково відшкодувати пенсіонерам втрату купівельної спроможності їхніх виплат через інфляцію. Тож для перерахунку пенсій використовують наступну інформацію:

зростання споживчих цін за попередній рік;

зростання за три роки середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески.

Важливо! Не перерахують виплату у 2026 році тим пенсіонерам, які вийшли на відпочинок упродовж останніх трьох років, оскільки їхні пенсії призначені за актуальними показниками заробітку.

Нагадаємо, що у 2025 році коефіцієнт індексації становив 1,115, що в середньому дало приріст виплат на 9,5%. Мінімальне підвищення пенсії було 100 гривень, а максимальне – 1 500 гривень.

Скільки людей отримують пенсію в Україні?