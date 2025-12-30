Кому перерахують пенсії у 2026 році?
Як повідомив у відповідь на запит 24 Каналу Пенсійний фонд України, механізм щорічного перерахунку пенсій визначає Уряд. Він формує коефіцієнт індексації на основі даних за останні роки.
Індексація пенсій запланована з 1 березня 2026 року. При перерахуванні виплат використають два показники, а коефіцієнт індексації оприлюднять у лютому.
Зауважте! Перерахунки пенсій при зміні розміру мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму для непрацездатних здійснюють працюючим пенсіонерам після звільнення з роботи.
Які дані враховують при індексації пенсій?
Індексація покликана частково відшкодувати пенсіонерам втрату купівельної спроможності їхніх виплат через інфляцію. Тож для перерахунку пенсій використовують наступну інформацію:
- зростання споживчих цін за попередній рік;
- зростання за три роки середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески.
Важливо! Не перерахують виплату у 2026 році тим пенсіонерам, які вийшли на відпочинок упродовж останніх трьох років, оскільки їхні пенсії призначені за актуальними показниками заробітку.
Нагадаємо, що у 2025 році коефіцієнт індексації становив 1,115, що в середньому дало приріст виплат на 9,5%. Мінімальне підвищення пенсії було 100 гривень, а максимальне – 1 500 гривень.
Скільки людей отримують пенсію в Україні?
Чисельність пенсіонерів в Україні зменшилася за останнє десятиліття: з понад 12 мільйонів у 2016 році до 10,2 мільйона станом на жовтень 2025 року.
Стрімке скорочення чисельності відбувається через демографічну кризу й війну, а також під впливом посилення вимог для виходу на пенсію.
Статистика свідчить, що населення України фізично скорочується на 250 – 300 тисяч людей щороку. До повномасштабної війни помирали близько 500 тисяч українців, а народжувалися 200 – 250 тисяч. За 2024 рік на світ з’явилися майже 180 тисяч дітей, а рівень смертності не зменшився.