Почему накопительная система может быть неэффективна?

Эксперт Андрей Павловский в комментарии 24 Каналу отметил, что Украина должна учесть опыт некоторых западноевропейских стран, где происходило внедрение второго уровня накопительной пенсии.

Читайте также Курсы доллара и евро: как они изменятся перед 1 сентября

Речь идет о таких государствах как Польша, Чехия и Венгрия. Несмотря на то, что экономическая ситуация там была гораздо лучше, результаты внедрения накопительной системы оказались довольно негативными.

Андрей Павловский Эксперт по пенсионным вопросам Правительству Украины перед тем, как вводить накопительную систему в условиях войны и экономического кризиса, надо изучить негативный опыт стран Европы. Иначе есть большой риск, что эта система может превратиться в одну большую финансовую пирамиду.

МВФ считает, что Украине рано внедрять накопительную пенсию. Ведь, дабы это нововведение привело к положительным результатам, нужно, чтобы в стране росла экономика хотя бы несколько лет подряд.

Обратите внимание! Всемирный банк поддерживает мнение МВФ.