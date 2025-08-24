Почему накопительная система может быть неэффективна?
Эксперт Андрей Павловский в комментарии 24 Каналу отметил, что Украина должна учесть опыт некоторых западноевропейских стран, где происходило внедрение второго уровня накопительной пенсии.
Читайте также Курсы доллара и евро: как они изменятся перед 1 сентября
Речь идет о таких государствах как Польша, Чехия и Венгрия. Несмотря на то, что экономическая ситуация там была гораздо лучше, результаты внедрения накопительной системы оказались довольно негативными.
Правительству Украины перед тем, как вводить накопительную систему в условиях войны и экономического кризиса, надо изучить негативный опыт стран Европы. Иначе есть большой риск, что эта система может превратиться в одну большую финансовую пирамиду.
МВФ считает, что Украине рано внедрять накопительную пенсию. Ведь, дабы это нововведение привело к положительным результатам, нужно, чтобы в стране росла экономика хотя бы несколько лет подряд.
Обратите внимание! Всемирный банк поддерживает мнение МВФ.
Когда в Украине внедрят накопительную пенсионную систему?
В Украине планируется внедрение накопительной системы в начале 2026 года. Речь идет именно о возможном принятии закона. А непосредственно процесс накопления появится уже после того, как система адаптируется к нововведению.