Що відомо про безоплатний проїзд в Україні?

Про це детально розписано у постанові Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Станом на зараз пенсіонери можуть не платити у таких видах транспорту:

трамваях;

автобусах;

тролейбусах;

приміських електричках.

Зверніть увагу! Місце реєстрації пенсіонера чи пенсіонерки для можливості безоплатного проїзду не важливе.

Але слід враховувати один фактор. Літня людина обов’язково повинна мати при собі пенсійне посвідчення. Це документ, який надає право на всі пільги, зокрема й транспорту.

Для отримання цього посвідчення слід звернутися до органів Пенсійного фонду, про що зазначали раніше у ПФУ. Це можна зробити як особисто, так і офлайн.

Водночас електронне відображення пенсійного посвідчення (яке можна знайти у мобільному застосунку Дія) генерується вже після виготовлення пенсійного посвідчення.

Важливо! Крім того, воно має таку ж юридичну силу як і традиційне паперове пенсійне посвідчення.

Однак у деякому транспорті все ж доведеться сплачувати за квиток. Мова у цьому випадку йде про:

міжміські автобуси;

потяги;

ще таксі.

Щодо маршруток питання залишається неоднозначним. Річ у тім, що органи місцевого самоврядування самостійно визначають умови перевезення. А значить, що ситуація у різних містах може відрізнятися, тому пенсіонерам слід заздалегідь ознайомитися з правилами.

