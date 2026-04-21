Як працюватиме нова система проїзду?

Йдеться про законопроєкт №5651-2, який замінить чинну систему безоплатного проїзду на новий цифровізований механізм, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

За новою системою, пільговикам більше не потрібно буде показувати посвідчення, щоб підтвердити своє право на безоплатну поїздку.

Замість того діятимуть нові правила:

пільгові документи безпосередньо у автобусі чи іншому транспорті не використовуватимуться;

усі пасажири оплачуватимуть проїзд, незалежно від статусу.

Однак у Мінрозвитку наголошують, що реформа не скасовує автоматично право людини на пільгу.

Законопроєкт не скасовує і не скорочує жодної пільги. Він запроваджує механізм їх реальної реалізації – щоб пільга працювала не на папері, а в транспорті,

– наголошують у відомстві.

Після ухвалення реформи механізм працюватиме так:

пільговики використовуватимуть банківську картку, на яку нараховуватимуть кошти на пільговий проїзд;

у транспорті цю картку необхідно буде прикласти до валідатора;

система зарахує поїздку як пільгову;

перевізник має отримати компенсацію за неї від держави чи місцевої влади.

Зауважте! За задумом, реформа має спростити життя як перевізникам, так і пільговикам, запровадивши чітку систему обліку та усунувши численні конфлікти у транспорті за право безоплатного проїзду.

Чому пільговий проїзд можуть обмежити?

Однак у новому законопроєкті є нюанс, який може обмежити можливість пільгового проїзду у громадському транспорті. Вся річ у фінансуванні, адже якщо пасажир їде безплатно, хтось має за нього заплатити перевізнику, пише "На пенсії".

Законопроєкт передбачає кошти для покриття пільг за категоріями:

для ветеранів війни фінансуватимуть з державного бюджету;

для інших категорій – з бюджетів громад у межах їхніх фінансових спроможностей ;

; окремі пільги – за рахунок відповідних державних органів.

Таким чином, фінансування пільгового проїзду для пенсіонерів за віком залежатиме лише від можливостей місцевих бюджетів.

Місцевим радам дозволили самостійно визначати обсяг цих пільг. Тобто фактично чим менше грошей у бюджеті міста, тим менше у нього можливостей для фінансування безоплатних поїздок пільговиків.

Важливо! Запровадження нової системи відбуватиметься поступово. Передбачений у реформі перехідний період може тривати до 1 липня 2028 року.

Які пільги мають сьогодні пенсіонери?