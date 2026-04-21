Как будет работать новая система проезда?

Речь идет о законопроекте №5651-2, который заменит действующую систему бесплатного проезда на новый цифровизированный механизм, говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.

По новой системе, льготникам больше не нужно будет показывать удостоверение, чтобы подтвердить свое право на бесплатную поездку.

Вместо этого будут действовать новые правила:

льготные документы непосредственно в автобусе или другом транспорте не будут использоваться;

все пассажиры будут оплачивать проезд, независимо от статуса.

Однако в Минразвития отмечают, что реформа не отменяет автоматически право человека на льготу.

Законопроект не отменяет и не сокращает ни одной льготы. Он вводит механизм их реальной реализации – чтобы льгота работала не на бумаге, а в транспорте,

– отмечают в ведомстве.

После принятия реформы механизм будет работать так:

льготники будут использовать банковскую карточку, на которую будут начислять средства на льготный проезд;

в транспорте эту карточку необходимо будет приложить к валидатору;

система засчитает поездку как льготную;

перевозчик должен получить компенсацию за нее от государства или местных властей.

Заметьте! По замыслу, реформа должна упростить жизнь как перевозчикам, так и льготникам, введя четкую систему учета и устранив многочисленные конфликты в транспорте за право бесплатного проезда.

Почему льготный проезд могут ограничить?

Однако в новом законопроекте есть нюанс, который может ограничить возможность льготного проезда в общественном транспорте. Все дело в финансировании, ведь если пассажир едет бесплатно, кто-то должен за него заплатить перевозчику, пишет "На пенсии".

Законопроект предусматривает средства для покрытия льгот по категориям:

для ветеранов войны будут финансировать из государственного бюджета;

для других категорий – из бюджетов общин в пределах их финансовых возможностей ;

; отдельные льготы – за счет соответствующих государственных органов.

Таким образом, финансирование льготного проезда для пенсионеров по возрасту будет зависеть только от возможностей местных бюджетов.

Местным советам разрешили самостоятельно определять объем этих льгот. То есть фактически чем меньше денег в бюджете города, тем меньше у него возможностей для финансирования бесплатных поездок льготников.

Важно! Введение новой системы будет происходить постепенно. Предусмотренный в реформе переходный период может длиться до 1 июля 2028 года.

Какие льготы имеют сегодня пенсионеры?