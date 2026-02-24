Кто и как будет оплачивать проезд по новому закону?

О том, как изменят систему бесплатного проезда, говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.

Новый законопроект предусматривает отмену имеющихся льгот на бесплатный проезд и создание новой системы. Иными словами – ездить в общественном транспорте бесплатно можно будет, но по новым правилам и другим механизмом их реализации.

Воплощение идей нового закона:

пенсионные и ветеранские удостоверения не являются основанием для бесплатного проезда;

проезд оплачивает каждый пассажир, независимо от того, ли он льготник;

никакие льготные документы не будут действовать в транспорте.

В то же время все льготные категории (пенсионеры, ветераны и другие) смогут отдельно получать деньги от государства на проезд.

Заметьте! Для реализации создадут отдельную банковскую карточку.

Такой механизм предусматривает:

перечисление средств из государственного или местного бюджета;

использование специальной карты для оплаты проезда через валидатор;

одинаковый порядок оплаты для всех пассажиров.

То есть оплачивать проезд в транспорте необходимо каждому пассажиру. Однако кто-то это будет делать за собственные средства, а льготники сохраняют свое законное право не платить, хотя в другой форме. Теперь они будут рассчитываться за проезд, но деньгами государства.

Какие особенности законопроекта о льготной оплате проезда?

Планируется, что новый процесс оплаты станет эффективным для власти, льготников и перевозчиков одновременно. Ведь каждый здесь сможет получить свои преимущества.

Например, для льготников – это поездки без скандалов или конфликтов, когда надо доказывать свое право на бесплатный проезд.

Перевозчикам инициатива тоже поможет перевозчикам. В частности водителям не нужно будет контролировать каждого пассажира и его оплату за проезд.

А вот власть будет считать реальное количество льготников, частоту пользования транспортом и расходы бюджета на эти цели. Предполагается, что так удастся лучше планировать бюджет на будущее.

Важно! Если местные власти будут иметь ограниченные ресурсы – объем компенсаций может быть меньше.

В частности финансирование льгот разделят по категориям:

для ветеранов – средства будут предоставлять из госбюджета по согласованию с профильным министерством;

для других категорий льготников – финансирование из бюджета местных властей;

отдельные специфические льготы – деньги из соответствующих государственных структур.

Что нужно знать о бесплатном проезде?

Стоит учитывать, что все льготы действительны только в общественных видах транспорта. То есть бесплатно можно пользоваться:

трамваями;

троллейбусами;

городскими автобусами;

пригородными электричками.

Однако, РадиоТрек сообщает, что проезд в маршрутках тоже может быть бесплатным. Условия определяются органами местной власти.

Обратите внимание! В разных областях/городах – условия будут разными, в соответствии с решением органов самоуправления.

Именно так устанавливают количество льготных мест на маршруте и даже определенные часы, когда ими можно воспользоваться.

Кроме того, иногда водители маршруток идут на уступки и по собственному желанию могут бесплатно отвезти даже "лишнего" льготника. Поэтому, все индивидуально.

Что надо знать о льготах в 2026 году?

Прежде всего изменения 2026 года коснутся тех, кто получает льготы на коммуналку. Важно, чтобы среднемесячный доход семьи на одного человека не превышал 4 660 гривен. Иначе – лишат льготы.

В то же время для некоторых категорий пенсионеров предусмотрена компенсация за коммунальные услуги в 100%. И это не временная, а постоянная возможность возмещений.