Какие ФЛП могут не платить ЕСВ?

ФЛП на общей и упрощенной системе налогообложения в этом году должны платить ЕСВ по закону "О Государственном бюджете на 2026 год", пишет ГНС.

Однако существует ряд исключений. Не платить взнос могут предприниматели из числа ФЛП, которые относятся к льготным категориям.

От уплаты ЕСВ освобождаются:

ФЛП, за которых платит работодатель

В таком случае работодатель должен платить ежемесячно платить за работника минимальный страховой взнос.