За кого государство будет платить ЕСВ в 2026 году?

Однако не за всех, а за тех людей, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Это предусмотрено Законом Украины от 27 февраля 2025 года № 4280-IX. И его нормы распространяются на граждан, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.

Важно! Действие закона не распространяется на военнослужащих и работников правоохранительных органов – для них предусмотрены другие механизмы социального страхования.

Плательщиком ЕСВ станет Пенсионный фонд Украины. Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

ЕСВ будет уплачиваться в размере не меньше минимального страхового взноса, что позволит засчитывать соответствующие периоды в страховой стаж,

– отметили в сообщении.

В то же время время время пребывания гражданского лица в плену будет засчитано в страховой стаж для дальнейшего назначения и расчета пенсии.

Следует также добавить, что государство будет платить единый социальный взнос:

за весь период пребывания лица в плену; в течение шести месяцев после его освобождения.

Обратите внимание! Закон имеет обратное действие во времени, поэтому социальное страхование будет охватывать период плена до вступления в силу закона.

Что еще изменится по налогам в 2026 году?

В 2026 году приобретает изменения размер ставки единого налога для ФЛП 1 группы и ФЛП 2 группы. Об этом сообщили в Налоговой службе.

С 1 января 2026 года для физических лиц – предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора,

– отметили на сайте.

С 2026 года украинцы будут платить:

ФЛП 1 группы – 332,80 гривен вместо 302,80 гривен;

ФЛП 2 группы – 1 729,40 гривен вместо 1 600 гривен.

Обратите внимание! Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп будет составлять 864,70 гривен вместо 800 гривен.

Что еще следует знать налогоплательщикам?