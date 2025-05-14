Кто должен платить ЕСВ в 2025 году

Все зарегистрированные ФЛП – независимо от выбранной группы, вида деятельности или наличия дохода. Платеж ЕСВ за себя снова является обязательным. Исключения существуют – для пенсионеров, мобилизованных, трудоустроенных ФЛП и т.д., подробно рассказывает 24 Канал.

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Справочно. С 1 января 2025 года для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) возвращается обязательная уплата единого социального взноса (ЕСВ). То есть, военная льгота, которая позволяла предпринимателям не платить ЕСВ "за себя" в период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года, – отменяется.

Если предприниматель не платит ЕСВ – за ним не считается страховой стаж, необходимый для пенсии и других соцвыплат.

Какой размер ЕСВ в 2025 году

Минимальная зарплата в 2025 году – 8000 гривен.

Минимальный ЕСВ - 22% от минималки = 1760 гривен/месяц.

За год – минимум 21 120 гривен.

Важно. С 2025 года изменена максимальная база для начисления ЕСВ. Было – 15 минимальных зарплат, что равнялось 120 000 гривен. Стало 20 минимальных зарплат, то есть 160 000 гривен.

Максимальный размер ЕСВ, который может быть начислен – 160 000 гривен на 22%, что равняется 35 200 гривен в месяц. Это касается тех предпринимателей, которые платят ЕСВ с высоких доходов (или работодателей, которые платят за работников с большими зарплатами).

Кто может не платить ЕСВ

ФЛП, которые одновременно являются наемными работниками

ФЛП, который работает по трудовому договору и за него платит ЕСВ работодатель, может не платить ЕСВ "за себя" за период такой занятости. Но важно: это право, а не обязанность. Если ФЛП хочет, чтобы этот период учитывался в страховой стаж, он может добровольно платить взнос.

Условия:

Есть трудовой договор;

Работодатель уплачивает ЕСВ с зарплаты;

Доход как ФЛП в этот период не обязателен для ЕСВ.

ФЛП на период мобилизации

ФЛП, который мобилизован или служит в ВСУ по контракту, полностью освобождается от уплаты ЕСВ за себя на период военной службы. Это правило действует с 2022 года и продолжается в 2025 году.

Важно! Освобождение от ЕСВ оформляется на основании справки из воинской части. Также не применяются штрафы за неуплату в этот период.

Пенсионеры и лица с инвалидностью

ФЛП, которые получают пенсию по возрасту, или являются лицами с инвалидностью (любой группы), – имеют право не платить ЕСВ. Но при условии, что они это подтвердят соответствующими документами в налоговой.

Впрочем, если пенсионер или лицо с инвалидностью имеет наемных работников, то за них ЕСВ платить обязательно.

ФЛП без дохода

ФЛП на упрощенной системе налогообложения должен платить ЕСВ даже если не имеет дохода. Но, как исключение, определенные категории (пенсионеры, мобилизованные, наемные работники) могут не платить в это время. Остальные - должны.

Можно ли не платить ЕСВ добровольно Нет. ЕСВ – обязательный взнос, и самостоятельное решение "не платить" без законных оснований влечет за собой начисление долга, пеню, штрафы (20% суммы долга).

Однако есть вариант добровольного участия в системе соцстрахования – заключить договор добровольного страхования, если вы не работаете или временно не зарегистрированы как ФЛП, но хотите засчитывать стаж.