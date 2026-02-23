Что известно о помощи ВПЛ в марте 2026 года?

Законодательством сейчас предусмотрено повышение социальных стандартов, в частности, и прожиточного минимума, о чем отмечает Пенсионный фонд.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум на одно нетрудоспособное лицо в месяц составляет 2 595 гривен. Из-за его роста обновились и условия для получения помощи на проживание ВПЛ.

Выплаты внутренне перемещенным лицам правительство продлило еще на полгода. Но при условии, если среднемесячный доход на одного члена семьи не будет больше четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! Предельный доход для получения помощи составляет 10 380 гривен.

То есть ВПЛ (или их семьи), которым было отказано в назначении помощи из-за превышения предельного дохода, имеют право повторно подать заявление на назначение помощи.

Следует также напомнить, что денежная поддержка назначается на 6 месяцев. Ее предоставляют семье, которая впервые обратилась за назначением помощи.

Она выплачивается ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченному лицу) из расчета на каждого члена семьи. Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

Выплаты на проживание для ВПЛ является частью поддержки, которую обеспечивает Правительство для внутренне перемещенных лиц,

– отметили в ведомстве.

Важно! Для лиц с инвалидностью и детей предоставляют 3 тысяч гривен, а для других лиц – 2 тысячи гривен.

Что еще следует знать внутренне перемещенным лицам?