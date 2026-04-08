Почему украинцам не выплачивают пенсии?

О том, как бюрократия влияет на обеспечение пенсионеров, говорится в сообщении Дмитрий Лубинца.

Так, обмудсман заявил, что из-за бюрократии в Министерстве соцполитики, семьи и единства 169 тысяч украинцев остаются без ежемесячных выплат.

Лубинец объясняет ситуацию тем, что в Украине нет взаимодействия между государственными реестрами, поэтому людям нужно проходить сложные процедуры с документацией.

По словам уполномоченного по правам человека, он подавал обращение в Минсоцполитики, чтобы решить вопрос еще в феврале. Сейчас же Лубинец получил ответ, где предоставили отчет об "успешной информационной кампании". Однако ситуация остается нерешенной, ведь тысячи украинцев месяцами могут не получать свои законные выплаты.

Я неоднократно поднимал этот вопрос на профильном Комитете ВРУ и получил поддержку народных депутатов, требуя одного: государственные реестры должны наконец "говорить" между собой. Реальных изменений до сих пор нет,

– объяснил Лубинец.

Он добавил, что задержки в работе возникают не из-за работников ПФУ, которые каждый день выполняют задачи, которые им дают. Речь идет об отсутствии правительственных решений, решений Министерства.

В частности омбудсмен объяснил, что проследить динамику с невыплатой пенсий можно по официальной статистике. Так, в конце 2025 года пенсии получали более 1 033 574 человека. А на 1 апреля 2026 года количество получателей выплаты – 989 479 человек.

Призываю родственников тех, кто по разным причинам не смог лично обратиться, помочь им пройти видеоидентификацию и восстановить выплаты,

– добавил Лубинец.

В частности уполномоченный по правам человека акцентировал, что 70% обращений к нему – от ВПЛ. То есть это пенсионеры, которые переехали на подконтрольную территорию Украины, они зарегистрированы в базах ВПЛ, но ПФУ "не видит" их. Так, нужно, чтобы человек лично пришел в отделение фонда и подал бумажное заявление.

Дмитрий Лубинец также привел конкретный пример. Женщина из оккупированной Луганщины переехала в Винницкую область. Кроме того, пенсионерка имеет инвалидность и нуждается в инсулине. Однако 3 месяца жила без пенсий, ведь система прекратила начислять деньги.

Какая самая распространенная причина прекращения выплат?

На ресурсе Первый деловой отмечается, что случаи прекращения соцвыплат в Украине участились. Речь идет в частности о получателях помощи ВПО, льготы, субсидии и другие виды поддержки.

Обратите внимание! Чаще всего выплаты блокируют из-за неточностей/расхождения в системе, которые возникают автоматически.

Другими словами это отсутствие актуальной информации о получателе соцвыплат в одном из реестров. В частности часто ситуации с временным прекращением выплат касаются внутренне перемещенных людей. Так, система не находит подтверждения относительно реального пребывания пенсионера на определенной территории или по определенному адресу – поэтому, автоматически прекращает начислять пенсии человеку.

В частности Денис Улютин, министр соцполитики, ранее сообщал, что по состоянию на 1 января пенсии не получают 337 тысяч пенсионеров. Среди причин – пенсионеры не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года и не сообщили о получении пенсий от России.

ВПО, которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от рф,

– отметил Улютин.

В то же время он отмечал, что после прекращения – выплаты довольно легко восстановить. Однако нужно сначала подтвердить неполучение пенсии от России. Сделать это можно онлайн в кабинете на сайте ПФУ, во время видеоидентификации. Или же лично прийти в отделение фонда или подать документы почтовым переводом (если пенсионер за рубежом).

