Стоимость и сроки строительства АЭС

Российский диктатор Владимир Путин даже сам прибыл в Астану на переговоры, чтобы поддержать дорогой проект, пишет Reuters.

Строительство АЭС оценивают примерно в 16,5 миллиарда долларов. Из них около 2 миллиардов долларов направят на безопасность и инфраструктуру.

Причем Россия обеспечит часть финансирования проекта, предоставив большой кредит.

Соглашение, подписанное сегодня по строительству Балхасской АЭС, имеет важное значение,

– подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Стороны также подписали отдельное соглашение о предоставлении кредита Россией, который пойдет на строительство атомной станции.

Уже известно, что главным подрядчиком строительства АЭС станет российская компания "Росатом". Она обошла энергокомпании Франции, Южной Кореи и Китая, которые также претендовали на этот проект. Об этом сообщило агентство Казахстана по атомной энергетике.

По словам главы агентства Алмасадама Саткалиева, первая АЭС в стране будет иметь два реактора ВВЭР-1200 поколения III+.

Строительство планируют начать в 2027 году в поселке Улкен на берегу озера Балхаш, расположенного на юго-востоке страны. А уже в начале 2034 года хотят ввести в эксплуатацию первый реактор.

Курс Казахстана на ядерную энергетику

На сегодня Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана. Однако страна в прошлом была местом проведения сотен советских ядерных испытаний,

Из-за этого значительные площади превратились в непригодные для проживания, а жители прилегающих территорий получили многочисленные заболевания.

Такой горький опыт вызвал у жителей Казахстана недоверие к ядерной энергетике. Но в стране проживают 20 миллионов человек, и они нуждаются в дополнительных источниках энергии.

Сейчас государство зависит в основном от угольных электростанций. Также часть энергии производят гидроэлектростанции и установки возобновляемой энергетики. Но этого недостаточно.

Возможность развития атомной энергетики в Казахстане обсуждали не менее двух десятилетий. В конце концов в 2024 году провели референдум, на котором жители поддержали строительство первой АЭС.

Заметьте! Сейчас Казахстан вынужден импортировать электроэнергию из других стран, чтобы обеспечить внутренний спрос. В основном поставки идут из России.

Напомним, Казахстан также согласовал строительство второй атомной электростанции, однако на этот раз главным исполнителем проекта станет не российская компания. Основным подрядчиком выбрали государственную китайскую корпорацию CNNC.

Тем временем российский Росатом объявил о планах реализовать еще один атомный проект в Кыргызстане. Речь идет о возможном сооружении АЭС малой или средней мощности. В то же время киргизские власти пока не спешат переходить непосредственно к этапу строительства.

Еще в январе 2026 года глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что компания якобы готовится к запуску первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции. Однако подобные обещания российская госкорпорация озвучивала уже в третий раз.

Кроме того, развивать атомную энергетику с участием России планирует и Вьетнам. Соответствующее соглашение о строительстве первой атомной электростанции стороны подписали 23 марта.