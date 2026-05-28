Вартість і терміни будівництва АЕС

Російський диктатор Володимир Путін навіть сам прибув до Астани на переговори, щоб підтримати дорогий проєкт, пише Reuters.

Будівництво АЕС оцінюють приблизно у 16,5 мільярда доларів. З них близько 2 мільярдів доларів спрямують на безпеку та інфраструктуру.

При чому Росія забезпечить частину фінансування проєкту, надавши великий кредит.

Угода, підписана сьогодні щодо будівництва Балхаської АЕС, має важливе значення,

– наголосив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сторони також підписали окрему угоду про надання кредиту Росією, який піде на будівництво атомної станції.

Вже відомо, що головним підрядником будівництва АЕС стане російська компанія "Росатом". Вона обійшла енергокомпанії Франції, Південної Кореї та Китаю, які також претендували на цей проєкт. Про це повідомило агентство Казахстану з атомної енергетики.

За словами голови агентства Алмасадама Саткалієва, перша АЕС в країні матиме два реактори ВВЕР-1200 покоління III+.

Будівництво планують розпочати у 2027 році у селищі Улкен на березі озера Балхаш, що розташоване на південному сході країни. А вже на початку 2034 року хочуть ввести в експлуатацію перший реактор.

Курс Казахстану на ядерну енергетику

На сьогодні Казахстан є найбільшим у світі виробником урану. Однак країна в минулому була місцем проведення сотень радянських ядерних випробувань,

Через це значні площі перетворилися на непридатні для проживання, а мешканці прилеглих територій отримали численні захворювання.

Такий гіркий досвід викликав у жителів Казахстану недовіру до ядерної енергетики. Але у країні проживають 20 мільйонів людей, і вони потребують додаткових джерел енергії.

Наразі держава залежить в основному від вугільних електростанцій. Також частину енергії виробляють гідроелектростанції та установки відновлювальної енергетики. Але цього недостатньо.

Можливість розвитку атомної енергетики у Казахстані обговорювали не менше двох десятиліть. Зрештою у 2024 році провели референдум, на якому жителі підтримали будівництво першої АЕС.

Зауважте! Наразі Казахстан змушений імпортувати електроенергію з інших країн, аби забезпечити внутрішній попит. Здебільшого постачання йдуть з Росії.

Нагадаємо, Казахстан також погодив будівництво другої атомної електростанції, однак цього разу головним виконавцем проєкту стане не російська компанія. Основним підрядником обрали державну китайську корпорацію CNNC.

Тим часом російський Росатом оголосив про плани реалізувати ще один атомний проєкт у Киргизстані. Йдеться про можливе спорудження АЕС малої або середньої потужності. Водночас киргизька влада поки не поспішає переходити безпосередньо до етапу будівництва.

Ще у січні 2026 року глава Росатому Олексій Ліхачов заявляв, що компанія нібито готується до запуску першого енергоблока АЕС "Аккую" у Туреччині. Однак подібні обіцянки російська держкорпорація озвучувала вже втретє.

Крім того, розвивати атомну енергетику за участі Росії планує і В’єтнам. Відповідну угоду про будівництво першої атомної електростанції сторони підписали 23 березня.