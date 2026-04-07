Хто став новим партнером Казахстану?

Одну електростанцію, у Кокшетау, Казахстан вирішив зводити власними силами, пише The Moscow Times.

Дивіться також Росія хоче збудувати АЕС у дружній країні, але поки не може вмовити

Інші дві ТЕЦ допоможе звести Сингапур. Йдеться про теплоелектроцентралі:

у Семеї;

та Усть-Каменогорську.

Їх побудує спільний казахстансько-сінгапурський консорціум.

Проєктування ТЕЦ у Кокшетау вже розробляється. За даними видання, потужність станції має сягнути 820 гігакалорій. Запустити теплоелектроцентраль планують у першому кварталі 2029 року.

Вартість проєкту ТЕЦ у Кокшетау оцінюють приблизно у 300 мільярдів тенге (понад 643 мільйони доларів).

Інші дві станції – у Семеї та Усть-Каменогорську – коштуватимуть дорожче. Кожна обійдеться близько 400 мільярдів тенге (понад 857 мільйонів доларів).

Виконавці двох останніх проєктів планують вже найближчим часом підготувати майданчики і замовити обладнання. Ввести в експлуатацію ТЕЦ хочуть вкінці 2029 року.

Технології будуть сучасними, китайськими, відповідатимуть екологічним вимогам,

– наголосив віцеміністр енергетики Казахстану Сунгат Єсімханов.

Зауважте! Усі нові станції збираються обладнати технологіями "чистого вугілля" та застосувати на об'єктах елементи штучного інтелекту.

Чому відмовилися співпрацювати з Росією?

Спочатку Казахстан планував співпрацювати з Росією для будівництва теплоелектроцентралей, пише казахське видання Kursiv.

Однак уряд країни не отримав підтвердження, що Москва надасть пільгове фінансування проєктів. Після цього він вирішив реалізовувати проєкти самостійно.

Попередньо сторони домовилися, що російські банки профінансують будівництво ТЕЦ у Казахстані через кредити терміном до 15 років. Однак потім виникли труднощі, залучити кошти не вдавалося, як і субсидіювати відсоткові ставки для купівлі необхідного обладнання.

Спочатку вартість проєктів оцінювали у 2,7 мільярда доларів, а генеральним підрядником мала стати компанія "Інтер РАО",

– пише видання.

Зауважте! Про будівництво ТЕЦ Росія і Казахстан домовилися ще під час візиту російського диктатора Володимира Путіна у листопаді 2023 року. Тоді міністерства енергетики країн підписали меморандум про співпрацю.

Який ще проєкт програла Росія?