Кто стал новым партнером Казахстана?

Одну электростанцию, в Кокшетау, Казахстан решил возводить собственными силами, пишет The Moscow Times.

Смотрите также Россия хочет построить АЭС в дружественной стране, но пока не может уговорить

Другие две ТЭЦ поможет возвести Сингапур. Речь идет о теплоэлектроцентрали:

в Семее;

и Усть-Каменогорске.

Их построит совместный казахстанско-сингапурский консорциум.

Проектирование ТЭЦ в Кокшетау уже разрабатывается. По данным издания, мощность станции должна достичь 820 гигакалорий. Запустить теплоэлектроцентраль планируют в первом квартале 2029 года.

Стоимость проекта ТЭЦ в Кокшетау оценивается примерно в 300 миллиардов тенге (более 643 миллионов долларов).

Другие две станции – в Семее и Усть-Каменогорске – будут стоить дороже. Каждая обойдется около 400 миллиардов тенге (более 857 миллионов долларов).

Исполнители двух последних проектов планируют уже в ближайшее время подготовить площадки и заказать оборудование. Ввести в эксплуатацию ТЭЦ хотят в конце 2029 года.

Технологии будут современными, китайскими, будут отвечать экологическим требованиям,

– отметил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

Заметьте! Все новые станции собираются оборудовать технологиями "чистого угля" и применить на объектах элементы искусственного интеллекта.

Почему отказались сотрудничать с Россией?

Сначала Казахстан планировал сотрудничать с Россией для строительства теплоэлектроцентралей, пишет казахское издание Kursiv.

Однако правительство страны не получило подтверждения, что Москва предоставит льготное финансирование проектов. После этого оно решило реализовывать проекты самостоятельно.

Предварительно стороны договорились, что российские банки профинансируют строительство ТЭЦ в Казахстане через кредиты сроком до 15 лет. Однако потом возникли трудности, привлечь средства не удавалось, как и субсидировать процентные ставки для покупки необходимого оборудования.

Сначала стоимость проектов оценивали в 2,7 миллиарда долларов, а генеральным подрядчиком должна была стать компания "Интер РАО",

– пишет издание.

Заметьте! О строительстве ТЭЦ Россия и Казахстан договорились еще во время визита российского диктатора Владимира Путина в ноябре 2023 года. Тогда министерства энергетики стран подписали меморандум о сотрудничестве.

Какой еще проект проиграла Россия?