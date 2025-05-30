Китай готов построить АЭС для Казахстана

Это предложение обсуждали в конце мая председателя Национального управления ядерной безопасности КНР Дун Баотуна с представителем Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадом Саткалиевым, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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По итогам переговоров казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении китайского опыта по обеспечению ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта,

– сообщают российские медиа.

В МАГАТЭ заявили, что Казахстан готов к сотрудничеству с Китаем в вопросе строительства АЭС. До этого власти республики сформировали шорт-лист потенциальных подрядчиков для строительства, куда вошли:

российский "Росатом";

южнокорейская KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power);

французская EDF (Électricité de France).

В Министерстве энергетики Казахстана отмечали, что строительство АЭС обойдется в 10–15 миллиардов долларов. Однако в конце 2024 года первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что стоимость может вырасти в полтора раза из-за подорожания материалов и услуг.

Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, что Казахстан планирует запустить первую АЭС к 2035 году. Ее должны построить в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области - на берегу озера Балхаш.

Заметьте! В планах республики – возведение как минимум трех крупных АЭС.