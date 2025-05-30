Китай готовий побудувати АЕС для Казахстану

Цю пропозицію обговорювали наприкінці травня голови Національного управління ядерної безпеки КНР Дун Баотуна з представником Агентства з атомної енергії Казахстану Алмасадом Саткалієвим, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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За підсумками переговорів казахстанська сторона висловила зацікавленість у вивченні китайського досвіду із забезпечення ядерної та водно-екологічної безпеки на всіх етапах реалізації проєкту,

– повідомляють російські медіа.

У МАГАТЕ заявили, що Казахстан готовий до співпраці з Китаєм у питанні будівництва АЕС. До цього влада республіки сформувала шорт-лист потенційних підрядників для будівництва, куди увійшли:

російський "Росатом";

південнокорейська KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power);

французька EDF (Électricité de France).

У Міністерстві енергетики Казахстану зазначали, що будівництво АЕС обійдеться у 10–15 мільярдів доларів. Однак наприкінці 2024 року перший віцепрем’єр Роман Скляр заявив, що вартість може зрости в півтора раза через здорожчання матеріалів і послуг.

Президент Касим-Жомарт Токаєв зробив заяву, що Казахстан планує запустити першу АЕС до 2035 року. Її мають побудувати у селищі Улькен Жамбильського району Алматинської області — на березі озера Балхаш.

Зауважте! У планах республіки – зведення щонайменше трьох великих АЕС.