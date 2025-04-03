У Казахстані знайшли родовище рідкоземельних металів

Ділянка Куйректиколь розташована за 300 км на південний схід від Астани, у Каркаралинському районі Карагандинської області, за 100 км на північний схід від Каркаралинська, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство промисловості та будівництва Казахстану.

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За масштабами рудоносності найбільш перспективними є площі Іргіз і Дос 2, де сумарний вміст рідкоземельних елементів перевищує 0,1%, а в окремих зразках досягає 0,25% і більше,

– повідомляє Міністерство.

Загальні прогнозні ресурси рідкоземельних металів площі Жаңа Қазақстан до глибини 300 метрів становлять понад 20 млн тонн. Це при середньому вмісті сумарних рідкоземельних елементів близько 700 г/т.

Водночас аналогів цього типу рідкоземельного рудоносного утворення в Казахстані немає. Це дозволяє віднести його до нового промислового типу.

Виявлені рідкоземельні поклади та перспективні площі, за умови їх подальшого підтвердження, можуть у майбутньому вивести Казахстан на лідируючі позиції у світі за запасами рідкоземельних елементів. Це, своєю чергою, сприятиме стрімкому розвитку високотехнологічної галузі рідкоземельних металів.

Важливо! Успішна розробка технології збагачення руди та вилучення цінних компонентів позитивно вплине на підвищення інвестиційної привабливості та економічний розвиток регіону.