Когда можно будет запустить ТЭЦ в Киеве?
На объекты теплоснабжения упали обломки дронов, поэтому произошли локальные повреждения, о чем рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.
Читайте также Восстановить более 30% Дарницкой ТЭЦ в Киеве невозможно до следующей зимы, – эксперт
Были прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это повлекло повреждение газораспределительного и газокомпрессорного устройств на одной из ТЭЦ. На второй разбиты циркнасосы, циркводоводы - система подготовки воды
Относительно ТЭЦ-5: Шмыгаль сказал, что есть надежда, что за сутки все будет восстановление. Для ТЭЦ-6 понадобится восстановление примерно на двое суток.
В то же время министр отметил лучшую ситуацию, если сравнивать с предыдущими атаками России. Потепление в столице позволило коммунальщикам не сливать систему отопления. Поэтому потом будет не нужно тратить еще две недели на ликвидацию порывов и подключение домов.
Система наполнена водой. Сутки-двое суток – поремонтируем оборудование на "ТЭЦках" и тепло в дома будет возвращено,
– сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко рассказал утром 12 февраля, что после массированной атаки прошлой ночью, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, почти 2 600 домов оказались без тепла.
Это многоэтажки как на левом берегу, так и на правом, в частности в таких районах:
- Деснянском;
- Днепровском;
- Печерском;
- Соломенском.
Обратите внимание! Более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже остаются без теплоснабжения. А из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать туда теплоноситель пока просто невозможно.
Что еще следует знать о ситуации в столице?
- Даже с началом весны ситуация в Киеве существенно не улучшится. По меньшей мере до середины марта об изменениях относительно отключений света в столице говорить не стоит. Однако электроэнергию будут подавать больше, чем 2 часа. Но при условии, если не будет новых атак.
- В то же время ситуация на разных берегах столицы отличаются. Правый берег города строили раньше, там есть большое количество малых котельных – до 180 в разных районах. Поэтому там перебоев с теплом нет. Тогда как на левом берегу Киева – є.