Когда можно будет запустить ТЭЦ в Киеве?

На объекты теплоснабжения упали обломки дронов, поэтому произошли локальные повреждения, о чем рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Читайте также Восстановить более 30% Дарницкой ТЭЦ в Киеве невозможно до следующей зимы, – эксперт

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Были прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это повлекло повреждение газораспределительного и газокомпрессорного устройств на одной из ТЭЦ. На второй разбиты циркнасосы, циркводоводы - система подготовки воды

Относительно ТЭЦ-5: Шмыгаль сказал, что есть надежда, что за сутки все будет восстановление. Для ТЭЦ-6 понадобится восстановление примерно на двое суток.

В то же время министр отметил лучшую ситуацию, если сравнивать с предыдущими атаками России. Потепление в столице позволило коммунальщикам не сливать систему отопления. Поэтому потом будет не нужно тратить еще две недели на ликвидацию порывов и подключение домов.

Система наполнена водой. Сутки-двое суток – поремонтируем оборудование на "ТЭЦках" и тепло в дома будет возвращено,

– сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко рассказал утром 12 февраля, что после массированной атаки прошлой ночью, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, почти 2 600 домов оказались без тепла.

Это многоэтажки как на левом берегу, так и на правом, в частности в таких районах:

Деснянском;

Днепровском;

Печерском;

Соломенском.

Обратите внимание! Более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже остаются без теплоснабжения. А из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать туда теплоноситель пока просто невозможно.

Что еще следует знать о ситуации в столице?