Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Ассоциации "Энерегоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, отметив, что для улучшения ситуации, в частности на Троещине, нужно создать мелкие ячейки подачи тепла, например применять когерационные машины. Ведь возлагать надежды на быстрое восстановление крупных ТЭЦ не стоит.

Почему на левом берегу Киева нет отопления, а на правом – есть?

Исполнительный директор объяснил, что на ТЭЦ есть не одна, а несколько котельных систем. Поэтому даже когда враг атакует такой объект на правом берегу, одна из систем точно остается целой. Вероятно, что в ближайшее время восстановят часть генерирующих мощностей на ТЭЦ. Для другой же части будут размещать малые модульные котельные между домами. Однако это требует переработки схемы теплоснабжения в целом.

Относительно левого берега – здесь ситуация немного другая. По словам Павлюка, Дарница и Троещина строились как один большой источник тепла с мыслью именно о больших ТЭЦ.

Правый берег строили раньше, там есть большое количество малых котельных (до 180 в разных районах). Поэтому там перебоев с теплом нет, а на левом есть. Поэтому нам стоит идти к разветвленной теплогенерации на левом берегу,

– подчеркнул он.

Исполнительный директор также отметил, что теплоснабжение и электроснабжение – это разные задачи. По его мнению, сейчас критически важно подать людям прежде всего тепло. Для этого на левом берегу нужно использовать когерационные машины как источник электроэнергии для запуска котельных, которые будут генерировать тепло.

Обратите внимание! Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что россияне больше всего атаковали одну ТЭЦ в Киеве – продолжаются работы, чтобы снова запустить ее. В то же время он отметил, что все киевские ТЭЦ подлежат восстановлению.

В то же время Павлюк добавил, что пока нет гарантии, что к весне левый берег будет с теплом от ТЭЦ. Самый оптимистичный сценарий – контейнерные котельные. Однако их достаточно мало, чтобы обеспечить отопление этой части столицы.

Что известно о ситуации с отоплением в Киеве?