Об этом сообщила первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины – Алена Шкрум.
Какова ситуация с теплом на Троещине сейчас?
Алена Шкрум рассказала, что вместе с госпожой послом ЕС в Украине Катариной Матерновой побывала на Троещине – одном из районов Киева, который больше всего почувствовал последствия российских ударов по тепловой генерации.
На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено. Это результат круглосуточной работы аварийных бригад – всего 840 работников в составе 176 бригад, в том числе 83 бригады (345 человек), дополнительно привлечены из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци,
– отметила первый заместитель главы Минразвития.
Чиновница отметила, что важно понимать: даже после восстановления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться. Иногда это может занять несколько дней.
"Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях", – объяснила Шкрум.
Сколько тысяч домов в Киеве до сих пор остается без тепла?
Первый заместитель главы Минразвития подчеркнула, что ситуация в Киеве остается сложной.
По состоянию на утро 8 февраля без теплоснабжения оставались 1 126 домов в Дарницком и Днепровском районах – из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела. Сейчас бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы,
– отметила Алена Шкрум.
Чиновница отметила, что все специалисты работают 24/7, чтобы вернуть тепло и свет гражданам. Шкрум отметила, что Киев держится, но эта зима остается чрезвычайно тяжелым испытанием для города и его жителей.
Что будет с Дарницкой ТЭЦ после вражеских обстрелов?
Дарницкая ТЭЦ после атаки 3 февраля приостановила работу. По данным компании "Евро-реконструкция", которой принадлежит теплоэлектроцентраль, повреждения существенные, поэтому восстановление будет происходить поэтапно после тщательной проверки оборудования.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на восстановление систем и оборудования Дарницкой ТЭЦ понадобится не менее 2 месяцев. Это при условии отсутствия новых ударов россиян.
Кстати, журналисты побывали на Дарницкой ТЭЦ после атаки. С августа 2025 года ТЭЦ пережила 9 ракетно-дронных атак, а теперь покрылась сосульками.