Об этом сообщила первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины – Алена Шкрум.

Какова ситуация с теплом на Троещине сейчас?

Алена Шкрум рассказала, что вместе с госпожой послом ЕС в Украине Катариной Матерновой побывала на Троещине – одном из районов Киева, который больше всего почувствовал последствия российских ударов по тепловой генерации.

На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено. Это результат круглосуточной работы аварийных бригад – всего 840 работников в составе 176 бригад, в том числе 83 бригады (345 человек), дополнительно привлечены из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци,

– отметила первый заместитель главы Минразвития.

Чиновница отметила, что важно понимать: даже после восстановления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться. Иногда это может занять несколько дней.

"Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях", – объяснила Шкрум.

Сколько тысяч домов в Киеве до сих пор остается без тепла?

Первый заместитель главы Минразвития подчеркнула, что ситуация в Киеве остается сложной.

По состоянию на утро 8 февраля без теплоснабжения оставались 1 126 домов в Дарницком и Днепровском районах – из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела. Сейчас бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы,

– отметила Алена Шкрум.

Чиновница отметила, что все специалисты работают 24/7, чтобы вернуть тепло и свет гражданам. Шкрум отметила, что Киев держится, но эта зима остается чрезвычайно тяжелым испытанием для города и его жителей.

