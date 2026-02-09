Про це повідомила перша заступниця Міністра розвитку громад та територій України – Альона Шкрум.

Яка ситуація з теплом на Троєщині зараз?

Альона Шкрум розповіла, що разом із пані послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою побувала на Троєщині – одному з районів Києва, який найбільше відчув наслідки російських ударів по тепловій генерації.

На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено. Це результат цілодобової роботи аварійних бригад – загалом 840 працівників у складі 176 бригад, у тому числі 83 бригади (345 людей), додатково залучені з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці,

– зазначила перша заступниця очільника Мінрозвитку.

Посадовиця наголосила, що важливо розуміти: навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися. Інколи це може зайняти кілька днів.

"Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах", – пояснила Шкрум.

Скільки тисяч будинків у Києві досі лишається без тепла?

Перша заступниця очільника Мінрозвитку підкреслила, що ситуація в Києві залишається складною.

Станом на ранок 8 лютого без теплопостачання залишалися 1 126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах – через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери,

– зауважила Альона Шкрум.

Посадовиця наголосила, що всі фахівці працюють 24/7, аби повернути тепло та світло громадянам. Шкрум зауважила, що Київ тримається, але ця зима залишається надзвичайно важким випробуванням для міста та його жителів.

