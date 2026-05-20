Про це міський голова Києва написав у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Київрада надасть понад 9 мільярдів гривень додатково на реалізацію плану стійкості, – Кличко

Що відом про зустріч?

Під час зустрічі в міській раді з художником, Героєм України та Почесним громадянином Києва Іваном Марчуком, який нещодавно відзначив 90-річчя, Вітаій Кличко вручив йому нагрудний знак "Знак пошани". Це нагорода за багаторічне служіння мистецтву, внесок у розвиток української культури та популяризацію України у світі.

Своєю чергою Марчук передав Кличку примірник ювілейного каталогу "Дорогами життя. Вічний мандрівник, прикутий до мольберту" з особистим підписом – видання вийшло до 90-річчя художника.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Міський голова Києва зустрівся з Іваном Марчуком / Фото Віталія Кличка

Мер зазначив, що мистецтво Івана Марчука – це теж вияв української стійкості, нагадавши про масштабну виставку робіт художника, яка триває в Києві.

В Музеї історії Києва триває масштабна виставка "Я сколихнув цей світ", присвячена ювілею митця. Через великий інтерес та численні прохання відвідувачів виставку продовжили до 21 червня,

– наголосив мер.

Експозиція розмістилася на 4 поверхах музею й об'єднала понад 400 робіт із музейних та приватних колекцій, а також із особистого зібрання художника – і стала однією з найбільших ретроспектив творчості митця.