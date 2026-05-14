Відповідну заяву зробив Віталій Кличко.
Дивіться також На Київщині рятувальники вилучили частини російської ракети з будинку
Що він сказав?
За його словами, ключовою метою є виділення ресурсів, необхідних для виконання основних завдань, спрямованих на забезпечення енергетичної стійкості столиці,
Він зазначив, що також з бюджету міста виділять ще 1 мільярд 250 мільйонів гривень Державному Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України. Їх витратять на закупівлю теплотехнічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У нещодавній заяві Кличко окреслив компоненти плану підвищення енергетичної стійкості, які включають ремонт енергетичних об'єктів, що постраждали від обстрілів, створення інженерного захисту, розбудову розподіленої когенерації, а також підвищення стійкості систем водопостачання. Крім того, план спрямований на збільшення резервних джерел тепла. Кличко підтвердив, що робота в цих напрямках активно ведеться, і деякі об'єкти вже побудовані.
Мер заявив, що столиця успішно досягла домовленості з урядом про спільне фінансування заходів з підвищення енергетичної стійкості, причому кожна сторона зробить внесок у розмірі 50%. Очікується, що ця домовленість буде закріплена відповідним рішенням під час наступної сесії. Втілення потрібних заходів оцінили орієнтовно до 30 мільярдів гривень.
Кличко додав, що столиця робить значні кроки у підвищенні енергетичної автономії своїх житлових будинків: майже 2 000 об'єктів досягли енергонезалежності завдяки міській підтримці та ініціативам співфінансування.
За словами Кличка, стратегія міста щодо підвищення енергетичної стійкості отримала підтримку міжнародних партнерів. Нещодавно Київ підписав угоду з ЄБРР щодо забезпечення подальшого фінансування цих ініціатив. Мер підкреслив, що кілька проєктів з підвищення енергетичної стійкості вже було розпочато до підписання цієї угоди.
Наприклад, концепцію розподіленої когенерації столиця розробила першою в Україні та затвердила навесні 2024 року. Її ухвалила Київрада. Раніше повідомлялося, що у березні Київрада ухвалила план стійкості Києва, і місто одразу розпочало його реалізацію за власні кошти.