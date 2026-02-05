Про ситуацію з теплоелектроцентраллю та опаленням у двох районах столиці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Дивіться також "Ремонт займе значний час": Дарницька ТЕЦ зупинила роботу після удару Росії

Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ?

За словами Кличка, фахівці обстежили об'єкт і встановили, що його обладання зазнало серйозних ушкоджень внаслідок атаки 3 лютого.

На відновлення систем і обладнання Дарницької ТЕЦ, за даними міського голови столиці, знадобиться щонайменше два місяці. І це за умови відсутності нових ударів росіян.

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — у понад 1100 багатоповерхівок,

– йдеться в повідомленні.